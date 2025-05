Dogodki, ki bodo spremenili vaš pogled na svet: preverite, kdaj prihajajo v vašo mesto

Pozor, vsi, ki vam je mar za zdravje oči! Zadnji teden maja in v prvih dveh tednih junija bo po Sloveniji potekala serija mikrodogodkov, kjer boste lahko brezplačno preizkusili napredno tehnologijo merjenja vida DNEye uveljavljenega podjetja Rodenstock in se seznanili z novostmi v svetu optike. V sodelovanju z izbranimi optikami, ki že uporabljajo tehnologijo DNEye , bodo s posebno prikolico, opremljeno z DNEye Scannerjem, obiskali različne kraje po Sloveniji. Na dogodkih bodo izvajali informativne meritve vida , poudarjali pomen rednih očesnih pregledov in vam predstavili biometrična korekcijska stekla , ki ponujajo popolnoma novo raven vidne izkušnje.

V vsakdanjem tempu pogosto pozabimo, kako dragocen je dober vid – dokler se ne pojavijo težave. Zamegljen pogled, utrujene oči, pogosti glavoboli ali težave pri branju so lahko prvi znaki, da je čas za temeljit pregled. A pregled vida danes ni več le preverjanje dioptrije – sodobne metode omogočajo vpogled v splošno zdravje vaših oči in lahko odkrijejo tudi druge, skrite zdravstvene težave. Prav zato so redni in celostni očesni pregledi izjemnega pomena za dolgoročno ohranjanje kakovosti življenja.

Rodenstock – pionir v svetu individualnih korekcijskih stekel

V svetu natančne optike šteje vsak detajl. Podjetje Rodenstock že več kot 140 let postavlja visoke standarde in velja za enega ključnih inovatorjev na področju individualno prilagojenih korekcijskih stekel. Njihovo vodilo je preprosto, a izjemno pomembno: vsake oči so edinstvene – zato si zaslužijo tudi edinstven pristop.

S pomočjo naprednega DNEye® Scannerja Rodenstock zajame več tisoč biometričnih meritev vaših oči in jih vključi v zasnovo stekel. Rezultat? Korekcijska stekla, ki so popolnoma prilagojena vašim očem in zagotavljajo ostrejši, bolj kontrasten in naraven vid – ne glede na razdaljo ali svetlobne razmere.

Vabilo na mikrodogodke po Sloveniji

Da bi ljudem približali pomen natančnih meritev vida in moč biometrične optike, Rodenstock skupaj s partnerskimi optikami vabi na mikrodogodke, ki bodo potekali po celotni Sloveniji.

Obiskovalci bodo imeli možnost:

opraviti brezplačno informativno meritev vida z uporabo naprednih tehnologij,

z uporabo naprednih tehnologij, izvedeti več o biometričnih parametrih svojih oči in zakaj so pomembni pri izbiri očal,

pri izbiri očal, izkoristili pa bodo lahko tudi posebne popuste, ki bodo na voljo izključno na dogodkih.

Dogodki so namenjeni vsem, ki želijo izboljšati kakovost svojega vida, se poučiti o novostih v optiki ter narediti korak k boljši in bolj prilagojeni vidni izkušnji.

Ne zamudite – preverite, kdaj bo mikrodogodek tudi v vaši bližini:

Dan Datum Optika Kraj Lokacija Torek 27. maj 2025 Optika Alfa Plus Maribor Vhod Mercator Center (Tržaška cesta 14, 2000 Maribor) Sreda 28. maj 2025 Optika Minus 50 Maribor Vhod E.Leclerc MB (Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor) Četrtek 29. maj 2025 Optika Minus 50 Maribor Vhod E.Leclerc MB (Tržaška cesta 67a, 2000 Maribor) Sobota 31. maj 2025 Optika Klinc Dravograd Pred optiko (Meža 10, 2370 Dravograd) Ponedeljek 2. junij 2025 Optika Vallis Celje Celje Vhod Planet Tuš Celje (Mariborska cesta 128, 3000 Celje) Torek 3. junij 2025 Optika Vallis Arkadia Vir Pred optiko, Center Arkadia (Virska cesta 21, 1233 Dob) Torek 10. junij 2025 Optika Branko Novak MS Murska Sobota Vhod BTC MS (Nemčavci 1d, 9000 Murska Sobota) Sreda 11. junij 2025 Lokacija bo še določena

Zakaj so individualna korekcijska stekla tako pomembna?

V dobi, ko sta personalizacija in natančnost vse bolj cenjeni, individualizacija korekcijskih očal predstavlja pomemben korak naprej v skrbi za zdravje vida. Očala, prilagojena specifičnim potrebam vida in življenjskemu slogu posameznika, ne izboljšujejo le ostrine vida, ampak prispevajo tudi k boljšemu celostnemu doživetju. Prilagojena očala omogočajo večje udobje pri vsakodnevni uporabi, zmanjšujejo obremenitev oči in izboljšujejo kakovost življenja.

Preoblikovani industrijski standardi s poudarkom na personalizaciji

Pri izdelavi korekcijskih stekel je treba upoštevati, da je vsako oko edinstveno. Dolžina očesnega zrkla in oblika očesa sta tako unikatni, kot smo ljudje, zato je tudi center za ostrino vida (makula) na različnih razdaljah.

Kot že deloma omenjeno – za razliko od klasičnih merilnih naprav DNEye Scanner ne beleži le standardnih vrednosti za kratkovidnost ali daljnovidnost in astigmatizem, temveč še veliko več. V Rodenstocku s pomočjo DNEye® Scannerja določijo biometrijo celega očesa, kar je daleč nad industrijskimi standardi. Skeniranje zajema več tisoč podatkovnih točk, ki vključujejo obliko in velikost roženice, položaj zenice in številne druge parametre, ki so ključni za ustvarjanje popolnoma prilagojenih stekel. Pridobljeni podatki so neposredno integrirani v proces izdelave korekcijskih stekel, kar omogoča razvoj izjemno natančnih in individualiziranih stekel, imenovanih B.I.G. EXACT®.

Ta stekla ne temeljijo le na osnovnih standardnih vrednostih, temveč vključujejo kompleksne biometrične informacije, ki zagotavljajo izjemno ostrino vida in maksimalno udobje pri uporabi. Biometrično optimizirana stekla so posebej koristna za uporabnike z večjimi refrakcijskimi nepravilnostmi ali za tiste, ki iščejo vrhunsko kakovost vida. Ta tehnologija omogoča:

Izjemno ostrino vida: zahvaljujoč natančnim meritvam se stekla popolnoma prilagodijo specifičnim značilnostim oči.

zahvaljujoč natančnim meritvam se stekla popolnoma prilagodijo specifičnim značilnostim oči. Naravno vidno izkušnjo: stekla so zasnovana tako, da posnemajo naravni vid, kar omogoča hitro prilagoditev in nemoteno uporabo.

stekla so zasnovana tako, da posnemajo naravni vid, kar omogoča hitro prilagoditev in nemoteno uporabo. Tekoče prehode pri progresivnih steklih: še posebej uporabno za posameznike s presbiopijo, saj omogoča gladke prehode med različnimi vidnimi razdaljami.

še posebej uporabno za posameznike s presbiopijo, saj omogoča gladke prehode med različnimi vidnimi razdaljami. Zmanjšanje obremenitve oči: prilagojena stekla zmanjšujejo utrujenost oči in omogočajo bolj sproščeno uporabo ves dan.

B.I.G. EXACT® konkretno vpliva na življenje

Rodenstockova stekla B.I.G. EXACT™ izstopajo zaradi svoje neprimerljive biometrične natančnosti, ki prinaša številne prednosti:

širše vidno polje: posebej opazno pri bližnjih razdaljah,

posebej opazno pri bližnjih razdaljah, ostrejši vid: povečana jasnost tako na bližnjih kot srednjih razdaljah,

povečana jasnost tako na bližnjih kot srednjih razdaljah, manjša napetost za možgane: naravnejši in bolj tekoč proces zaznavanja.

Izjemne koristi Rodenstockovih korekcijskih stekel potrjujejo tudi raziskave. V švicarski študiji*, ki je zajela 283 oseb, med katerimi je velika večina že nosila očala, so bili rezultati nadvse pozitivni:

88 odstotkov uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju,

uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju, 92 odstotkov jih je izkusilo ostrejši vid,

jih je izkusilo ostrejši vid, 84 odstotkov jih je opazilo izboljšan kontrastni vid,

jih je opazilo izboljšan kontrastni vid, 87 odstotkov jih je poročalo o krajšem času prilagajanja,

jih je poročalo o krajšem času prilagajanja, 80 odstotkov jih je zaznalo boljši vid v slabih svetlobnih pogojih.

Želite izkusiti, kaj pomeni resnično prilagojena korekcija vida? Udeležite se enega izmed mikrodogodkov po Sloveniji ali obiščite eno izmed optik, ki ponujajo napredno tehnologijo Rodenstock DNEye® Scanner 2+. Tam lahko opravite individualno biometrično meritev vida in pridobite korekcijska stekla, ki so zasnovana posebej za vaše oči – za ostrejši, bolj kontrasten in naraven vid v vseh razmerah. Lokacije naprav DNEye® Scanner 2+: Optika Glasmaher, Novo mesto

Optika Glasmaher, Brežice

Optika Kuhar, Ptuj

Optika Branko Novak, Murska Sobota

Optika Vogrič, Idrija

Optika Krstič, Ljubljana (Tržaška)

Optika Krstič, Ljubljana (Leclerc)

Optika Rimc, Ljubljana (Vodnikova)

Optika Rimc, Krško

Fotooptika Rio, Izola

Optika Vid, Nova Gorica

Optika Alfa Plus, Maribor

Optika Olimp, Maribor

Optika Oculus Prior, Maribor

Optika Lana, Sevnica

Optika Minus 50, Maribor

Optika Vallis, Vir pri Domžalah

Optika Vallis, Celje

Optika Simona, Šempeter v Savinjski Dolini

