Vlomilca sta v Brezovici pri Ljubljani vlomila v optiko Brezovica, pri čemer sta ukradla številne izdelke in povzročila veliko škodo. V optiki so objavili posnetek vloma, ki razkriva, kako sta se na kraj zločina pripeljala z avtomobilom, vlomila skozi vhodna vrata in začela ropati.

Na posnetku je mogoče slišati tudi njuna glasova, ki pa ju je, ko sta začela z ropanjem, preglasil zvok alarma, a ta ni zmotil njunega načrta.

Kot so nam pojasnili v optiki, se je v zadnjem obdobju zgodilo več podobnih vlomov. "V zadnjem mesecu se je zgodilo več vlomov v optike. Ta ponedeljek na Vrhniki, pa deset dni nazaj v Naklem. Pa 6 dni nazaj na Primorskem. Zanimivo je, da alarmi tulijo, pa se okolica ne zgane. Vse optike so namreč v bližini stanovanj. Na Brezovici so v dveh minutah odnesli praktično vse v vrednosti skoraj 30 tisoč evrov," so pojasnili v optiki.

Za pojasnila smo se obrnili tudi na policijo. Objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.