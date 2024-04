Trupla deklice Danke še niso našli. Priznala zločin, a ne razkrivata nobenih podrobnosti.

Trupla umorjene dveletne deklice Danke Ilić iz Srbije še vedno niso našli. Policisti, reševalci in drugi, vključeni v reševalno akcijo, zdaj podrobno preiskujejo območja jaškov, vodnih zbiralnikov ter naravnih in umetnih namakalnih sistemov, ki jih, kot poroča srbski Blic, zelo dobro poznata osumljenca umora Dejan Dragijević in Srđan Janković.

Dragijević in Janković, zaposlena v komunalnem podjetju, vodne sisteme na območju Banjskega polja odlično poznata zaradi narave svojega dela, poroča srbski medij.

V prvih dneh iskanja po izginotju deklice so preiskali vsak centimeter, od gozda, grmovja, lop in nedokončanih objektov do greznic, vodnjakov in jaškov, a trupelca niso našli.

Številni namigi, kje bi lahko bilo truplo dveletne deklice, so se izkazali za neresnične. Foto: mupsrbije/Instagram

Priznanje za zločin, a nobenih novih podrobnosti

Na zaslišanju na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju je Dragijević priznal, da je deklico zadavil, pri premikanju trupla pa sta mu pomagala oče Radoslav in brat Dalibor, ki sta delala v istem podjetju JKP Vodovod.

Kljub priznanju Dejana Dragijevića, da je zagrešil umor, in Daliborja, da je bratu pomagal skriti truplo, še vedno ni nobenih sledi, kje je skrito truplo deklice. Dalibor je medtem v noči med 6. in 7. aprilom umrl med pridržanjem na policijski postaji ter takrat policistom naštel okoli 20 lokacij, kjer bi lahko našli truplo, a policija na teh mestih ni našla ničesar.

Številni policisti že dneve stojijo pred hišo družine Dragijević v vasi Zlot, kjer je ostala le Dejanova mama Svetlana. Tam so najprej izpraznili in pregledali greznico, nato pa še vodnjak na sosednjem dvorišču. Gasilci in reševalci so med iskanjem črpali tudi vodo iz bližnjega močvirja.

Preiskali so vsako ped Banjskega polja. Foto: Pixsell

Danka je izginila 26. marca. Iskali so jo devet dni, nato pa 4. aprila prijeli osumljena Jankovića in Dragijevića.