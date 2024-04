Šef policije: Voznik ne ve, kje je skrito Dankino truplo. Sopotnik pač.

Posmrtnih ostankov male Danke srbska policija še vedno ni našla. V mestu Bor so pridržali brata in očeta enega od osumljencev za njen umor. Sinoči so ju pripeljali na policijo in ju po zaslišanju pridržali za 48 ur, je v gostovanju na TV Prva povedal vodja UKP Ninoslav Cmolić. Pridržali so ju zaradi utemeljenega suma, da sta pomagala D. D., osumljenemu umora deklice, pri premiku trupla z odlagališča v okolici Banjskega polja na še neznano lokacijo na območju mesta Bor.

Danes zjutraj so še sporočili, da je prvoosumljenima odrejen pripor. "Osumljenca D.D in S.J. sta bila zaslišana na tožilstvu, pri čemer je D.D. storitev kaznivega dejanja v celoti priznal, J.S. pa se je branil z molkom," so sporočili s tožilstva.

Spomnimo, po izginotju dveletne deklice, 26. marca letos se je izkazalo, da naj bi bila za izginotje deklice kriva delavca lokalnega vodovodnega podjetja. Policija domneva, da sta deklico z avtomobilom zbila in jo nezavestno vrgla v prtljažnik. Ko se je izkazalo, da je še živa, naj bi jo eden od obeh osumljencev zadušil. Truplo sta odvrgla na odlagališču odpadkov, kjer pa ga policija ni našla. Voznik zanika, da bi vedel, kje je truplo, medtem ko drugi osumljenec trdi, da se ne spomni, kam ga je naknadno odvrgel.

V vasi Zlot, pri hiši Dejana D., je policija in cisterna za praznjenje greznice, poroča Telegraf. Kot je potrdil Cmolić, bodo danes znova preiskali hiše osumljencev, pa tudi širšo okolico.

"Preiskali bodo greznice, šli bomo tudi na pokopališče. Veliko je lokacij, ki jih bomo danes obiskali," je dejal Cmolić.

Osumljeni D. D. je sinoči na dve uri dolgem zaslišanju na višjem državnem tožilstvu v Zaječarju priznal, da je deklico zadavil, poroča Blic. Tožilstvu je tudi razkril, da je imel pomagače pri odstranitvi trupla z odlagališča. Povedal je, da sta mu pri tem pomagala oče in brat, navaja Blic enega od virov.

Kot smo pisali, naj bi se S. J. branil z molkom.

Zgodba polna nenavadnih preobratov

Ta tragična zgodba je polna preobratov. Že od prvega dne je bilo jasno, da se izjavi osumljencev ne ujemata. Prav tako prihajajo v javnost nasprotujoče si izjave samih državnih organov, piše Index.hr.

Še vedno ni povsem jasno, kdo je ubil Danko. Sprva je bilo rečeno, da je avto 26. marca letos vozil D. D., na sovoznikovem sedežu pa naj bi bil S. J.

Ninoslav Cmolić je na TV Prva izjavil, da je "voznik avtomobila povedal svojo verzijo zgodbe, ki sovpada z zgodbo sopotnika". "Voznik ne ve, kje je skrito truplo. To ve sopotnik, vendar mu je, ko sta se dva ali tri dni po dogodku pogovarjala, ta dejal, da je to njegova skrb in da je naredil, kar je moral," je povedal Cmolić med gostovanjem na TV Prva.

Časopis Blic pa je pred kratkim objavil nekoliko drugačno različico zgodbe. Po njihovih besedah ​​je D. D. vse priznal. Na zaslišanju je povedal, da je Danko zadušil, truplo pa sta mu pomagala skriti oče in brat.