V iskanje pogrešane Danke se je vključila tudi slovenska policija

Slovenska policija je danes izdala obvestilo o pogrešani dveletni deklici Danki Ilić in pozvala javnost, naj posreduje morebitne informacije o njej. Iskanje Danke, ki je izginila prejšnji torek, se nadaljuje že deveti dan. Srbska policija je preiskavo v preteklih dneh razširila na ozemlje celotne Srbije, Danko pa iščejo tudi v Avstriji.

Kot so sporočili s slovenske policije, je deklica visoka 85 centimetrov. Ima rjave lase in oči. Ko je izginila, je imela oblečeno olivno zeleno jakno, vijoličaste hlače in črne športne copate.

Ker o Danki za zdaj še ni nobenih sledi, slovenska policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o njej, njeni morebitni lokaciji ali okoliščinah izginotja, naj pokličejo interventno številko 113.

Danka je izginila prejšnji torek v naselju Banjsko polje blizu mesta Bor.

Preiskavo razširili na celotno Srbijo

V preteklih dneh so podrobno preiskali območje okoli družinske hiše. Še vedno preiskujejo tudi teren na območju Banjskega polja, preiskavo pa so po navedbah ministrstva za notranje zadeve razširili na ozemlje celotne Srbije, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Preiskava poteka tudi v Avstriji, potem ko se je v soboto pojavil videoposnetek deklice, ki ga je na tramvajski postaji na Dunaju posnel srbski državljan, ko je ocenil, da bi deklica, ki jo je videl, lahko bila dveletna Danka.

Interpol je medtem za deklico razpisal rumeno tiralico, ki velja za iskanje pogrešanih oseb.

V Srbiji so ob izginotju Danke prvič aktivirali tudi sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok Amber, ki so ga uvedli lani.