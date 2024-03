Kje je dveletna deklica? Policija pregledala rove okoli hiše.

Dveletne deklice Danke Ilić iz Srbije, ki je pogrešana od torka, še vedno niso našli. S srbskega notranjega ministrstva so v petek sporočili, da so temeljito pregledali rove okoli hiše, kjer so nazadnje videli izginulo deklico, a Danke niso našli, poroča Dnevni avaz. Poteka peti dan reševalne akcije.

Po poročanju Telegrafa so v petek na policijsko postajo v Boru znova privedli dekličino mamo Ivano Ilić. Ta naj ne bi bila med osumljenci preiskave. Skupaj so obiskali območje, kjer so deklico nazadnje videli, in ustvarili rekonstrukcijo gibanja, kaj se je dogajalo, preden je deklica izginila.

Kot poroča srbski Blic, naj bi bila naslednja poteza policije pregled jezera v okolici mesta in kanalov, ki vodijo do tja.

Oglasil se je dekličin oče

Oglasil se je tudi Dankin oče Miloš Ilić. Na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram je objavil dekličino fotografijo s sporočilom, da moli in upa, da se Danka čim prej vrne domov.

V iskalno akcijo za pogrešano sta se v petek vključili dve posebni enoti za reševanje iz ruševin. V ekipah je 18 gasilcev s petimi terenskimi vozili in reševalnim psom Zigijem, ki je pomagal tudi pri reševanju ljudi po potresu v Turčiji.

Fotografija, ki jo je objavil dekličin oče Miloš. Foto: Instagram/@_milos_o3o

Policija zaslišala več kot 50 ljudi

Dveletna deklica Danka je pogrešana od torka od 13. ure. Nazadnje so jo videli na dvorišču družinske hiše v srbskem naselju Bor. Policija je starša zaslišala in materi, ki naj ne bi bila med osumljenci, odvzela in natančno pregledala mobilni telefon. Doslej so zaslišali več kot 50 ljudi.

V četrtek so na območju občine Hadžići v Bosni in Hercegovini aretirali tri moške, ki so na družbenem omrežju TikTok objavili, da imajo informacije o pogrešani deklici. Za razkritje so zahtevali 50 tisoč konvertibilnih mark (približno 25 tisoč evrov), a kasneje na zaslišanju izjavili, da so se le šalili. Aretirali so tudi policista iz Bora, ki je padel na poligrafskem testu, s katerim preiskujejo resničnost določenih izjav.

Primer izginotja je za portal Telegraf.rs komentiral nekdanji šef beograjske policije Marko Nicović, ki meni, da ključ preiskave tiči v dekličinih starših. "Starši so tisti, ki bi morali marsikaj pojasniti. Najprej, zakaj so toliko časa, kar dve uri, čakali s prijavo izginotja? Znano je, da je treba, ko izgine otrok, to takoj prijaviti, da iskanje steče takoj," je dejal Nicović.

Meni tudi, da policija postopa pravilno, saj preiskuje vsak centimeter zemlje na kraju, kjer je deklica izginila. Upa tudi, da so temeljito pregledali mejne prehode, saj ne izključuje možnosti ugrabitve. "Lahko je karkoli, nobena možnost ni izključena. Če je mati rekla, da je punčko pustila samo za minuto, se sprašujem, kam je lahko odšel dveletni otrok? Kako daleč, da ga mama ne bi našla? Veliko vprašanj je odprtih," je še dodal.

Poleg tega so v javnost pricurljale neuradne informacije, da naj bi bilo iz telefona dekličine mame Ivane, ki ga je policija podrobno pregledala, dan pred in tudi na dan izginotja izbrisanih veliko sporočil in podatkov o klicih. Pred izginotjem naj bi malčico tudi nekajkrat fotografirala iz različnih zornih kotov.