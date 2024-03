Dveletne deklice še niso našli, pomoč ponudila tudi Hrvaška

V Srbiji se že tretji dan nadaljuje iskanje pogrešane dveletne deklice Danke, ki je izginila v torek. Policija je v sredo ustavila iskanje na območju naselja pri mestu Bor, od koder je izginila. Iskanje bodo nadaljevali operativno, preiskali tudi mobilna telefona staršev in zaslišali osebe, ki so bile v času izginotja v neposredni bližini. Pomoč pri iskanju je medtem ponudila tudi hrvaška gorska reševalna služba.

Dveletna deklica Danka je izginila v torek okoli 14. ure v naselju Banjsko polje blizu mesta Bor v vzhodni Srbiji. V času izginotja je bila oblečena v vijoličaste hlače in olivno zeleno jakno, lase pa je imela spete v čop.

Po 27 urah so iskanje na območju Banjskega polja in okolice ustavili, so v sredo sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. Po njihovih navedbah vse namreč kaže na to, da deklice ni tam.

Prvič aktivirali sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok

V iskalni akciji je sicer sodelovalo več kot 500 ljudi, poleg pripadnikov policije tudi gasilci, gorski reševalci, lovci in številni prebivalci, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Policisti bodo zdaj pregledali bazne postaje in preiskali mobilna telefona staršev pogrešane deklice, da bi ugotovili, s kom so bili v stiku v času njenega izginotja.

V Srbiji so ob izginotju Danke prvič aktivirali tudi sistem obveščanja za pomoč pri iskanju pogrešanih otrok Amber oziroma Najdi me, ki so ga uvedli lani.

Po sprožitvi sistema morajo mediji javnost o izginotju otroka obveščati z najmanj 20-sekundnimi obvestili. Prvih osem ur od izginotja javnost obveščajo na vsake pol ure, po osmih urah pa na vsako uro. Obvestila objavljajo televizijske in radijske postaje, o izginotju otroka pa javnost obveščajo tudi prek spleta, SMS-sporočil, zaslonov na bankomatih, napisov na avtocestah, letališčih, avtobusnih in železniških postajah ter podobno.

Posnetek kraja, kjer je izginila deklica Danka

V sredo se je pojavil posnetek varnostne kamere s hiše v bližini kraja, kjer je izginila deklica Danka. Na posnetku je avtomobil, ni pa znano, ali ima voznik kakršnekoli informacije o pogrešani deklici. Čas njenega izginotja sicer sovpada s časom, ko je nastal posnetek.