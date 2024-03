Legendarni beograjski hotel ima novega lastnika, ki napoveduje 400-milijonsko investicijo

V Beogradu so na dražbi prodali Hotel Jugoslavija, enega najznamenitejših hotelov v državi, je poročala srbska tiskovna agencija Beta. Po izklicni ceni 3,176 milijarde srbskih dinarjev (27 milijonov evrov) ga je od podjetja v stečaju Danube Riverside kupila družba Millenium Team. Novi lastnik napoveduje za 400 milijonov evrov naložb.

Millenium Team je eno od vodilnih gradbenih podjetij v Srbiji. Na območju, kjer stoji Hotel Jugoslavija, načrtujejo gradnjo sodobnega stanovanjsko-poslovnega kompleksa z luksuznim hotelom.

Skupna vrednost naložb v ta projekt bo v naslednjih štirih letih znašala več kot 400 milijonov evrov, so sporočili iz družbe.

Hotel Jugoslavija je bil eden najbolj znanih hotelov v Beogradu. Zgradili so ga leta 1969 in je bil znan po svoji veličastni arhitekturi. Nekaj časa je veljal tudi za enega največjih in najbolj razkošnih hotelov v Evropi.

Po razpadu Jugoslavije je začel izgubljati svoj nekdanji sijaj. Za obiskovalce so ga zaprli leta 2006, leta 2013 pa so del hotela ponovno odprli.