Hrvaški turizem stavi na luksuzno hotelsko ponudbo

Hrvaška namerava do leta 2030 v turistično infrastrukturo vložiti 1,3 milijarde evrov. Samo letos so že ali pa še bodo odprli deset petzvezdičnih hotelov. Pregledali smo največje namestitvene pridobitve naše južne sosede.

Novozgrajeni hotel v Ičićih bo upravljala znana ameriška hotelska veriga Marriott. Foto: DDG Group Na opatijski rivieri v Ičićih konec leta vrata odpira hotel Rivas Hotels & Resorts s 185 sobami in 12 vilami. Upravljala ga bo ugledna hotelska veriga Marriott. Razkošen, 70 milijonov evrov vreden turistični kompleks gradi madžarski podjetnik in eden najbogatejših ljudi v regiji Lorinc Meszaros. Na Hrvaškem je bolj znan kot nekdanji solastnik nogometnega kluba Osijek, v slovenskih medijih se ga omenja tudi kot prijatelja madžarskega premierja Viktorja Orbana iz otroških let. Gre za peti hotel iz skupine Marriott po Splitu, Dubrovniku in Zagrebu ter drugo Meszarosevo naložbo na kvarnerski rivieri po naložbi v hotel Miramar v Opatiji.

Keight Hotel Opatija bo prvi hotel na Hrvaškem, ki bo posloval pod Hiltonovo blagovno znamko Curio. Foto: 3LHD V Opatiji bodo še pred glavno turistično sezono odprli Keight Hotel Opatija, Curio Collection by Hilton, s 54 sobami. Gre za prvi Hiltonov hotel v tem najstarejšem hrvaškem turističnem biseru in šesti na Hrvaškem.

Pod prenovo hotela v Zadru se podpisuje arhitekt Boris Podrecca, ki z zunanjo in notranjo opremo združuje zgodovinsko in moderno arhitekturo s poudarkom na monumentalnosti in lepoti stare stavbe Maraske. Foto: Dogus Group V zgodovinski stavbi nekdanjega sedeža tovarne pijač Maraska v središču Zadra bodo do konca leta odprli hotel še ene globalne hotelske verige Hyatt. Hotel s 133 sobami bo del najprestižnejše Hyattove zbirke, ki nosi ime Regency. Vrednost naložbe v preureditev ene najbolj ikoničnih stavb v Dalmaciji, pod katero se podpisuje dunajski arhitekt slovenskih korenin Boris Podrecca, bo znašala 55 milijonov evrov. Dizajn sob je zasnovala dizajnerska hiša De Salles & Flint iz Londona, opremilo pa jih bo podjetje Stilles iz Sevnice. Del projekta je tudi stanovanjski del ob hotelu, ki bo na trgu ponudil 160 stanovanjskih enot. V luksuznem kompleksu bodo trgovine, restavracije, kavarne in klubi.

Povsem nov turistični kompleks Molum Hotel & Residences v kraju Sveti Filip i Jakov. Foto: Molum Hotel & Residences Nedaleč stran od Zadra, v kraju Sveti Filip i Jakov, se odpira petzvezdični resort s 60 hotelskimi sobami in 60 lastniškimi apartmaji v šestih objektih. V kompleksu Molum Hotel & Residences se prepletajo wellness in spa cona, fitnes, restavracije, bari, otroške igralnice, igrišča, bazeni in urejene plaže v neposredni bližini.

Hotel Pullman Zagreb bo prvi hotel te hotelske verige na Hrvaškem. Foto: Accor V zagrebški poslovni coni Buzin se gradi še en petzvezdični hotel s 193 sobami z najsodobnejšim kongresnim centrom in centrom dobrega počutja. Pullman Zagreb bo prvi hotel te hotelske verige na Hrvaškem.

Hotelska veriga Bluesun Hotels & Resorts nadaljuje obsežno prenovo svojih hotelov na jadranski obali. Za letošnje leto pripravljajo odprtje prenovljenega štirizvezdičnega hotela Marina v Brelih. V zadnjih treh letih so v obnovo desetih svojih hotelov vložili več kot 70 milijonov evrov.

Veriga Valamar Hotels & Resort bo do poletne sezone odprla popolnoma prenovljen trizvezdični hotel Makarska Sunny Hotel by Valamar s 171 sobami.

V lanskem letu so bili sicer na novo odprti še petzvezdični hoteli Met boutique hotel v Zagrebu, Meneghetti Wine Hotel & Winery v Balah in hotel Materra pri Osijeku. V načrtu je tudi gradnja petzvezdičnega hotela v Stubičkih toplicah.