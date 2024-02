Ponekod na Hrvaškem zvišali davek na počitniške hiše in apartmaje

Skoraj polovica občin in mest na Hrvaškem je letos zvišala davek na počitniške hiše in apartmaje, pri tem jih je 50 uvedlo najvišjo možno obdavčitev. Počitniške hiše so bile do zdaj obdavčene do največ dva evra na kvadratni meter, po novem pa davek lahko znaša do pet evrov na kvadratni meter. Med lastniki počitniških hiš je tudi veliko Slovencev.

Na Hrvaškem je v začetku leta začel veljati paket zakonov iz davčne reforme, ki spreminja tudi obdavčitev počitniških hiš in apartmajev. Višino davka tako kot do zdaj določa mesto oziroma občina, kjer stoji nepremičnina.

Počitniška hiša je po hrvaški zakonodaji vsaka stavba, del stavbe ali stanovanje, ki se uporablja občasno ali sezonsko. V skladu s tem se za počitniško hišo ne šteje nepremičnina, ki se uporablja vse leto, ne glede na to, ali jo lastnik uporablja za bivanje ali jo daje v stalni najem, in tudi ne nepremičnina, primerna za stanovanje, ki se sploh ne uporablja.

Na kvadratni meter 1,33 evra več

Do konca leta 2023 je na Hrvaškem veljal zakon, po katerem je lastnik počitniške hiše plačeval od 0,66 do 1,99 evra davka na kvadratni meter uporabne površine, po novem pa lahko davek znaša od 0,60 evra do pet evrov na kvadratni meter.

Lastnik počitniške hiše ali apartmaja, velikega 50 kvadratnih metrov, je do zdaj na primer plačeval od 33 do 100 evrov davka letno, zdaj bo plačeval od 30 do 250 evrov. Za 80 kvadratnih metrov velik apartma ali počitniško hišo bo v občini oziroma mestu z najvišjo možno obdavčitvijo medtem plačeval 400 evrov letno, namesto dosedanjih 160 evrov.

Po podatkih hrvaške davčne uprave iz sredine januarja se je za dvig davka na počitniške hiše odločilo 240 od 556 mest oziroma občin. Obdavčitve niso spremenile 303 enote lokalne samouprave, 13 pa jih je davek znižalo.

Za najvišjo obdavčitev se je odločilo okoli petdeset mest oziroma občin

Za najvišjo možno obdavčitev se je odločilo okoli 50 mest oziroma občin, predvsem na jadranski obali.

Večina mest in občin na jadranski obali je najvišji možni davek na počitniške hiše imela že do zdaj. Najradikalnejšo odločitev so po navedbah hrvaškega Tportala sprejeli v Dubrovniku in na Mljetu, kjer do zdaj sploh niso zaračunavali davka na počitniške hiše, od 1. januarja pa znaša pet evrov na kvadratni meter.

Najvišjo možno obdavčitev so med večjimi mesti uvedli tudi Zagreb, Reka, Pulj in Šibenik. Sedem velikih mest, vključno z dvema turističnima središčema, Splitom in Zadrom, je ohranilo sedanjo obdavčitev, šest mest s seznama 20 največjih hrvaških mest pa tega davka še vedno ne zaračunava, piše Tportal.

Davka na počitniške hiše sicer še vedno ne zaračunava večina mest in občin na severu ter vzhodu Hrvaške ali pa so zadržali minimalno obdavčitev.

Slovenci imajo na Hrvaškem v lasti 110 tisoč nepremičnin

Slovenci so po neuradnih podatkih lastniki več kot 110 tisoč nepremičnin na Hrvaškem, med katerimi jih je največ na obali. V letu 2023 so po podatkih hrvaške davčne uprave kupili nekaj manj kot 3400 nepremičnin. Leta 2022 so jih kupili okoli 3300, leta 2021 pa okoli 2300.

Informacije o tem, ali se nepremičnina šteje za počitniško hišo, so dostopne na hrvaškem ministrstvu za finance. Lastniki morajo podatke o počitniški hiši, potrebne za določitev davka, kot sta lokacija in uporabna površina, dostaviti pristojnim organom lokalne samouprave do 31. marca. V nasprotnem primeru so predvidene globe, ki znašajo od 10 do 660 evrov za fizične osebe in od 260 do 3310 evrov za pravne osebe.