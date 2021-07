Hrvaška obala, kjer letuje milijon turistov, ostaja oranžna

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, na katerem hrvaška obala ostaja obarvana oranžno. Na Hrvaškem so s ponedeljkom zaostrili epidemiološke ukrepe ob obali, da ne bi zdrsnili v rdeče območje in ogrozili zaenkrat uspešno turistično sezono.

Hrvaška obala je obarvana oranžno, medtem ko je celinski del države v zelenem, tako kot večina srednje Evrope. Sever Francije in večji del Italije so prav tako oranžni, medtem ko so v rdečem južna Francija, večji del Grčije ter Irska, Španija in Portugalska, je objavil danes ECDC.

Na Hrvaškem je trenutno več kot milijon turistov, je po današnji seji hrvaške vlade novinarjem povedala ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. Kot je dodala, so Hrvaško mnogi prepoznali kot epidemiološko najbolj varno turistično državo v Sredozemlju. Poudarila je, da so od začetka leta zabeležili približno šest milijonov turističnih obiskov in okoli 34 milijonov nočitev, kar znaša okoli 60 odstotkov obiskov in nočitev v primerjavi z enakim obdobjem rekordnega leta 2019.

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah ob 5.848 testih zabeležili 188 novih okužb z novim koronavirusom, kar je nekoliko manj kot v prejšnjih dveh dneh. Na Hrvaškem imajo trenutno 1.076 aktivnih primerov okužb. Na bolnišničnem zdravljenju je 149 zbolelih s covid-19, med njimi jih 12 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. V minulih 24 urah je zaradi bolezni covid-19 umrla ena oseba, doslej pa 8.250 ljudi.