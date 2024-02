Čudež: ponekod znižali cene pavšalov

V februarju si mnogi že začnejo urejati namestitev za poletni dopust. Med Slovenci je zelo priljubljeno kampiranje, pa ne le dvotedensko, ampak si številni najamejo parcelo za vso sezono, za kar kampi zaračunavajo pavšalno ceno. Mediji v zadnjih tednih poročajo o vsakoletnih podražitvah, in ne le to, v kampih je čedalje težje tudi priti do pavšalne parcele. In to čeprav so se v zadnjih desetih letih cene ponekod celo podvojile, zlasti tam, kjer so kampi izvedli obsežnejše prenove oziroma ponujajo dodatne programe. Za pavšalne parcele v najdražjih kampih ponekod zaračunajo celo devet tisoč evrov. So si pa ponekod premislili in prvotno postavljene cene, ne boste verjeli, celo znižali.

Tak primer je podjetje Valamar, ki ima v lasti verigo kampov in je v začetku leta za to sezono napovedal podražitve tudi za 30 odstotkov. Kot poročajo na portalu N1, so si zdaj premislili in cene pavšalov v premium kampih znižali, verjetno zaradi dogajanja na trgu.

Nove cene pavšalov so v povprečju nižje za od 200 do 500 evrov, ponekod pa precej več, kažejo podatki portala avtokampi.si. V kampu Ježevac Premium je tako cena nižja za tisoč evrov, v kampu Krk Premium za 1180 evrov, še bolj pa so spustili ceno v FKK kampu Bunculuka, kjer je parcela po novem cenejša za 1275 evrov.

Za primerjavo, v priljubljenem kampu Lanterna v Poreču so ceno pavšalne parcele za štiri osebe z elektriko in vodo sprva postavili med 5150 in 5770 evri, po novem pa bo treba zanjo odšteti od 4925 do 5475 evrov. Bližje morju bo seveda dražje, iz prvotne najvišje cene 8790 evrov so jo znižali na 7320 evrov.

Med drugimi so kampi, ki so znižali cene, FKK kamp Solaris (Poreč), Istra Premium (Funtana), Kamp Orsera (Vrsar), Kamp Brioni (Pula), Kamp Marina (Labin) in Kamp Baška (ex Kamp Zablače (Baška).