V Srbiji pogrešano dveletno deklico iskali celo noč: na terenu več kot 300 ljudi, v zraku helikopter in droni

V naselju Banjsko Polje pri srbskem mestu Bora je v torek okoli 13. ure izginila komaj dve leti stara deklica Danka Dragomirović. Stekla je obsežna reševalna akcija, deklico je ponoči iskalo več kot 300 ljudi, na terenu so policija, gasilci, gorski reševalci, lovci in številni občani. Tudi po 15 urah iskanja deklice še niso našli, poroča srbski Blic.

Medtem ko je Srbija spala, v mestu Bor nihče ni zatisnil očesa. Iskalna akcija komaj dveletne deklice se po 15 urah nadaljuje. Ponoči so temperature padle na 6 stopinj Celzija, prenehalo je deževati in pomembna je vsaka minuta.

S helikopterjem in droni so teren preiskali s termovizijskimi kamerami. Zaradi Dankinega izginotja so sinoči v Srbiji prvič aktivirali sistem "Najdi me".

Mrkli mrak u Banjskom polju gde je nestala Danka pic.twitter.com/BK7DAvVeaO — sportsscandals (@sportsscandals1) March 27, 2024

Deklica je izginila v bližini gozda, 15 minut vožnje od kraja izginotja pa se nahaja Borsko jezero, ki reševalcem predstavlja še posebno skrb, poroča Blic.

Mama deklice je pojasnila, da so se z Danko in njenim bratom igrali na Banjskem polju, ko deklice v nekem trenutku ni bilo več. "Odziva se na svoje ime, vendar še ne govori, majhna je še," je pojasnila obupana mama.

Nekateri so dejali, da so deklico videli v bližini ene od stavb, a je tam niso našli. Poročajo tudi, da je moški videl kako deklica hodi proti gozdu, a gre za neuradne informacije.