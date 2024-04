Kriminalisti so po izpraznitvi in ​​pregledu cisterne preiskali okolico hiše Dejana Dragijevića, enega od osumljenih za umor, in bližnji potok v vasi Zlot. Za potokom je še pet zadrževalnikov vode, ki jih nameravajo podrobneje pregledati danes.

Trupelce še vedno iščejo na različnih lokacijah. Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije

Truplo dveletne deklice Danke Ilić, ki je izginila 26. marca, iščejo že sedmi dan. Foto: Pixsell "Preiskujemo nedostopne terene, kamor še ni stopila človeška noga. Preiskovalci tvegajo svoja življenja. Nikakor ne gre za običajen umor, temveč hudo dejanje, za katerega je zagrožena dosmrtna kazen. Ugotavljali bomo vse okoliščine, od tega, kdo je morilcem pomagal, kako so premaknili truplo deklice, vse bomo ugotavljali," je po poročanju hrvaških medijev za Happy TV dejal Brkić.

Eden priznal, drugi molči

Po tem, ko je tožilstvo za osumljenca Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića odredilo 30-dnevni pripor zaradi nevarnosti pobega, možnosti vplivanja na priče, uničenja ali odstranitve sledi storitve kaznivega dejanja ter zaradi vznemirjanja javnosti, je eden od njiju med zaslišanjem kaznivo dejanje v celoti priznal, drugi pa se brani z molkom.

Privedba osumljencev na policijsko postajo. Foto: Reuters

Kot smo že poročali, policija domneva, da sta deklico z avtomobilom zbila in jo nezavestno vrgla v prtljažnik. Ko se je izkazalo, da je še živa, naj bi jo eden od obeh osumljencev zadušil. Truplo sta odvrgla na odlagališču odpadkov, kjer pa ga policija ni našla. Voznik zanika, da bi vedel, kje je truplo, medtem ko drugi osumljenec trdi, da se ne spomni, kam ga je naknadno odvrgel.

Umrl 40-letni brat enega od osumljencev

Preteklo nedeljo je na policijski upravi v Boru umrl brat enega od osumljencev za umor dveletne deklice, za katerega je policija dan prej odredila 48-urno pridržanje zaradi suma pomoči pri skrivanju dekličinega trupla. Čeprav je mrliški oglednik potrdil naravno smrt, bo več razkrila obdukcija.

Na terenu so policisti, pripadniki številnih reševalnih služb in tudi državljani. Foto: Ministrstvo za notranje zadeve Srbije