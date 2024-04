Agonije v Srbiji še ni konec: osumljenec ne želi povedati, kje je Dankino truplo

Mineva peti dan, odkar je Srbijo pretresla tragična vest o smrti še ne dveletne deklice Danke. Tožilstvo je za osumljenca Srđana Jankovića in Dejana Dragijevića odredilo 30-dnevni pripor. Medtem ko eden od osumljencev sodeluje s policijo, se drugi brani z molkom in po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Željka Brkića ne želi razkriti, kam je skril truplo deklice, ki ga išče več kot dva tisoč policistov in predstavnikov različnih služb.

Izkazalo se je, da naj bi bila za izginotje deklice kriva delavca lokalnega vodovodnega podjetja, 50-letna Srđan Janković in Dejan Dragijević. Policija domneva, da sta deklico z avtomobilom zbila in jo nezavestno vrgla v prtljažnik. Ko se je izkazalo, da je še živa, naj bi jo eden od obeh osumljencev zadušil. Truplo sta odvrgla na odlagališču odpadkov, kjer pa ga policija ni našla. Voznik zanika, da bi vedel, kje je truplo, medtem ko drugi osumljenec trdi, da se ne spomni, kam ga je naknadno odvrgel.

Pri iskanju trupla deklice sodeluje več kot 1.500 policistov in več kot tisoč državljanov in predstavnikov različnih služb. Kot je za TV Pink dejal državni sekretar na notranjem ministrstvu Željko Brkić, eden od osumljencev sodeluje s policijo, medtem ko drugi ne želi razkriti, kam je skril truplo deklice.

"Težko je razumeti, zakaj osumljeni ne želi sodelovati. Se pa v tem vidita tako pomanjkanje empatije kot lahkomiselnost. Tudi zdaj, ko je soočen z resnico, ne želi povedati, kje je truplo deklice. Ta otrok ima pravico do dostojnega pokopa in da jo starši položijo v grob," je za omenjeno televizijo dejal Brkić.

Pristojni tako nadaljujejo z iskanjem Dankinega trupla. Temeljito so preiskali predore, podzemne kanale in jaške na območju Banjskega polja in vasi Bor. Iskanje se nadaljuje v okolici vasi Zlot in Lazarjevega kanjona. Na tem območju je namreč veliko lukenj in jam, kamor bi lahko osumljenca skrila truplo.

Tožilstvo je sicer pridržalo še dve osebi, očeta in brata enega od osumljencev, ki naj bi pomagala pri premiku trupla deklice z odlagališča odpadkov. Brat osumljenca je zaradi srčnega zastoja umrl med pridržanjem, poroča Blic.