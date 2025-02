Nemški inžinering najvišje kakovosti: Razkrivamo največjo težavo (in rešitev) za tiste, ki nosijo očala

Ste vedeli, da večina očal na trgu ne zagotavlja optimalne korekcije vida, saj niso popolnoma prilagojena individualnim potrebam uporabnika? Le 17 odstotkov uporabnikov očal uporablja korekcijska stekla, ki so prilagojena njihovi individualni občutljivosti vida . Če opažate, da se vaš vid nenehno slabša – ne glede na to, ali gre za kratkovidnost ali daljnovidnost –, ali pa imate občutek, da vaša očala ne opravljajo svoje naloge tako, kot bi jo morala, obstaja rešitev. Rodenstock s svojo vrhunsko tehnologijo spreminja pravila igre. S pomočjo natančnega testiranja in napredne tehnologije izdelave korekcijskih stekel zagotavljajo očala, ki so prilagojena vam – dobesedno po vaši biometrični zasnovi.

Vsak človek vizualne informacije zaznava drugače, zato je tudi občutljivost vida edinstvena – tako kot vaše oči. Kot podjetje za medicinsko tehnologijo in glavni proizvajalec stekel za očala Rodenstock predstavlja nemški inženiring najvišje kakovosti. S svojimi korekcijskimi stekli ljudem po vsem svetu omogočajo, da v vsakem trenutku vidijo z najostrejšim vidom. Foto: Shutterstock

B.I.G. EXACT™ Sensitive Rodenstock predstavlja nov mejnik, preboj v evoluciji korekcijskih stekel ter portfelja B.I.G. VISION™. Gre za prva korekcijska stekla na svetu, optimizirana za individualno občutljivost vida in biometrijo. Pri Rodenstocku so odkrili, da je občutljivost vida zelo individualna, in jo povezali z biometrijo posameznih oči. To so uporabili za nadaljnji razvoj njihovih vrhunskih biometričnih izračunov stekel in oblikovali korekcijska stekla, ki so natančno optimizirana za vsakega posameznika, kar označuje nadaljevanje evolucije B.I.G. VISION™.

Ključna težava: samo 17 odstotkov korekcijskih stekel ustreza individualni občutljivosti vida uporabnikov očal

Z obstoječo tehnologijo le 17 odstotkov uporabnikov očal nosi korekcijska stekla (na podlagi analize biometričnih podatkov več sto nosilcev očal), ki dejansko ustrezajo njihovi osebni občutljivosti vida. To pomeni, da se velika večina ljudi prilagaja svojim očalom – namesto da bi bila očala prilagojena njim. Na podlagi analize biometričnih podatkov več sto nosilcev očal je jasno, da prilagoditev na nova stekla pogosto predstavlja izziv. Ključ do idealnega zaznavanja leži v optimizaciji zasnove stekel glede na občutljivost vida posameznika, ki možganom posreduje pravilne informacije in s tem izboljša kakovost vida.

Rodenstock s svojo revolucionarno tehnologijo B.I.G. VISION™ presega omejitve v branži. Z razvojem biometričnega modela očesa so ustvarili način, ki omogoča izdelavo milijonov biometričnih korekcijskih stekel, prilagojenih posameznikovim očem do najmanjše podrobnosti. Natančne meritve z DNEye® Scannerjem zajamejo edinstvene značilnosti vsakega očesa, kar omogoča izdelavo stekel, ki niso zgolj korekcijska – temveč popolnoma prilagojena vašemu unikatnemu vidu.

Rodenstock že vrsto let ustvarja vid po vaši meri. Z inovacijo B.I.G. EXACT™ Sensitive Rodenstock odpira novo poglavje v evoluciji B.I.G. VISION™. Foto: Rodenstock

B.I.G. EXACT™ Sensitive je naslednji korak v evoluciji porteflja B.I.G. VISION™

Vsak človek vidi svet drugače. Dva uporabnika z enako dioptrijo lahko vizualne informacije dojemata povsem različno, kar vpliva na udobje vida in zaznavanje detajlov. Rodenstock že vrsto let ustvarja vid po vaši meri. Z inovacijo B.I.G. EXACT™ Sensitive Rodenstock odpira novo poglavje v evoluciji B.I.G. VISION™. Zdaj ne optimizirajo zgolj korekcijskih stekel glede na biometrijo očesa, temveč upoštevajo tudi individualno občutljivost vida, ki je pri vsakem posamezniku edinstvena.

Od standarda do popolne personalizacije STANDARDNA STEKLA: temeljijo na standardiziranem, poenostavljenem generičnem modelu očesa in ne upoštevajo individualnih razlik. B.I.G. NORM™: Korekcijska stekla, zasnovana na najboljšem približku biometričnega modela očesa, podprta z edinstveno tehnologijo AI podjetja Rodenstock. Rodenstock je razvil model očesa, ki z uporabo več kot 500 tisoč preciznih meritev oči in lastne tehnologije AI, natančneje izračuna očesne parametre. Tudi s samo štirimi standardnimi vrednostmi vida ta tehnologija zagotavlja ostrejši in bolj prilagojen vid v primerjavi s standardnimi stekli. B.I.G. EXACT™: Korekcijska stekla, zasnovana na natančnem biometričnem modelu očesa, podprta z edinstveno tehnologijo DNEye® podjetja Rodenstock. S pomočjo DNEye® Scannerja optik izmeri celotno biometrijo očesa in zajame tisoče podatkovnih točk, ki se nato neposredno vključijo v izdelavo korekcijskih stekel. Rezultat? Kristalno jasen vid iz vsakega kota in pod katerimkoli pogledom. B.I.G. EXACT™ Sensitive: Gre za prva korekcijska stekla na svetu, optimizirana za individualno občutljivost vida in biometrijo ter prelomno inovacijo, ki upošteva nov, ključni parameter – občutljivost vida. Ta določa, kako močno se posameznikovo zaznavanje vida odziva na motnje v vidnem polju, kot so odsevi, kontrasti in svetlobne spremembe. S pomočjo algoritma AI, ki temelji na biometričnih meritvah z DNEye® Scannerjem, natančno prilagodijo zasnovo stekel glede na posameznikovo vidno občutljivost, kar omogoča popolnoma optimiziran in naraven vid.

Gre za prva korekcijska stekla na svetu, optimizirana za individualno občutljivost vida in biometrijo ter prelomno inovacijo, ki upošteva nov, ključni parameter – občutljivost vida. Foto: Rodenstock

Ozadje človeškega vida in ključ do razumevanja prelomne tehnologije

Ključ do razumevanja prelomne tehnologije B.I.G. korekcijskih stekel se skriva v spoznanju, da pravzaprav ne vidimo z očmi, temveč z možgani. Oči so le receptorji, ki zbirajo vizualne informacije, medtem ko možgani obdelujejo podatke in ustvarijo sliko sveta okoli nas.

Naš vidni sistem je sestavljen iz centralnega in perifernega vida, ki nenehno sodelujeta z možgani. Periferni vid nam omogoča orientacijo v prostoru, zaznavanje gibanja in širše vidno polje. Osrednji vid se osredotoči na podrobnosti, ki jih možgani prepoznajo kot pomembne, ter zagotovi ostro in natančno sliko. Ko možgani zaznajo točko interesa, usmerijo osrednji vid tja, da pridobijo podrobnejše vizualne informacije, kar nam omogoča sprejemanje odločitev in odzivanje na okolje.

Naše oči se premaknejo do 250-tisočkrat na dan, kar pomeni, da morajo korekcijska stekla nenehno zagotavljati optimalno podporo tako osrednjemu kot perifernemu vidu. Vsaka očala niso enaka – pri izbiri korekcijskih stekel je ključno, da upoštevajo občutljivost vida in možganom omogočijo hitro in naravno obdelavo vizualnih informacij.

Z B.I.G. EXACT™ Sensitive Rodenstock ponuja rešitev, ki je prilagojena vaši edinstveni zaznavi sveta – stekla, ki omogočajo usklajeno delovanje vida in možganov ter poskrbijo za popolno ostrino v vsakem trenutku.

Visoka in nizka občutljivost vida

Rodenstockovi raziskovalci so s pomočjo biometričnih podatkov, napredne podatkovne znanosti in umetne inteligence razvili Indeks občutljivosti vida, ki določa, kako močno se posameznik odziva na motnje v vidnem polju. Ta ključni parameter zdaj igra pomembno vlogo pri izdelavi korekcijskih stekel B.I.G. EXACT™ Sensitive, ki so optimizirana tako glede na biometrijo očesa kot na individualno občutljivost vida.

Osebe z nizko občutljivostjo vida ne zaznavajo ali komaj zaznajo majhne spremembe v kakovosti vida. Zanje so zasnovana stekla z mehkejšimi prehodi in enakomerno porazdeljenimi aberacijami, kar zagotavlja do 30 odstotkov* manj perifernih aberacij in bolj sproščeno vidno izkušnjo.

ne zaznavajo ali komaj zaznajo majhne spremembe v kakovosti vida. Zanje so zasnovana stekla z mehkejšimi prehodi in enakomerno porazdeljenimi aberacijami, kar zagotavlja do 30 odstotkov* manj perifernih aberacij in bolj sproščeno vidno izkušnjo. Osebe z visoko občutljivostjo vida pa že ob najmanjših spremembah v vidnem polju občutijo motnje. Zato so njihova korekcijska stekla oblikovana z manjšimi, bolj koncentriranimi področji aberacij, kar zmanjšuje vizualne nepravilnosti in omogoča ostrejši, stabilnejši vid.

Z B.I.G. EXACT™ Sensitive Rodenstock uvaja novo raven personalizacije korekcijskih stekel, ki ne le popravlja vaš vid, ampak prilagaja način, kako ga dojemate. Foto: Rodenstock

Prednosti korekcijskih stekel B.I.G. EXACT™ Sensitive v številkah

Študije in preizkusi podjetja Rodenstock so pokazali, da uporabniki očal izjemno cenijo napredna korekcijska stekla B.I.G. EXACT™ Sensitive, saj jim omogočajo občutne izboljšave v različnih vidnih zmogljivostih.

V internem preizkusu se je kar 79 odstotkov udeležencev odločilo za B.I.G. EXACT™ Sensitive , saj so jim zagotovila boljšo izkušnjo v primerjavi s standardnimi korekcijskimi stekli.**

odločilo za , saj so jim zagotovila boljšo izkušnjo v primerjavi s standardnimi korekcijskimi stekli.** Rezultati zunanjega preizkusa so pokazali naslednje prednosti: 24 odstotkov bolj tekoč vid, saj se oči hitreje in bolj naravno prilagodijo spremembam v vidnem polju, 28 odstotkov bolj tekoče branje, kar zmanjšuje napor pri prehodih med vrsticami in omogoča hitrejšo obdelavo besedila, 35 odstotkov boljša orientacija, zahvaljujoč večji stabilnosti vida pri gibanju in hitrejši prilagoditvi okolju.

Te ugotovitve potrjujejo, da B.I.G. EXACT™ Sensitive ne izboljšuje zgolj ostrine vida, temveč optimizira celotno vidno izkušnjo, s poudarkom na naravni prilagoditvi, udobju in nemotenem zaznavanju okolice.

* Na podlagi primerjave zasnove korekcijskih stekel B.I.G. EXACT™ Sensitive s korekcijskimi stekli B.I.G. EXACT™ s podobno dioptrijo.

** Notranji preizkus nosilcev: Test B.I.G. EXACT proti B.I.G. EXACT Sensitive; zunanji preizkus nosilcev: Test starejših, trenutno uporabljenih korekcijskih stekel proti B.I.G. EXACT Sensitive | Vir: Zunanji preizkus nosilcev (n=47), izveden na Visoki strokovni šoli v Münchnu junija 2024; notranji preizkus nosilcev (n=20)