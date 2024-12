Ali res vidimo z očmi?

Oči so okno naše duše in identitete ter so edinstvene tako, kot je edinstven prstni odtis, saj ima vsako oko drugačno dolžino in obliko. Ste vedeli, da velik odstotek svetovnih progresivnih stekel ne ustreza popolnoma očem vseh uporabnikov? Povedano drugače: če združimo različne očesne parametre, se s splošnim očesnim modelom ujemata samo dva odstotka vseh oči. To je tudi razlog za to, da so si pri uveljavljenem podjetju Rodenstock, ki je že več kot 140 let vodilni v inovacijah na področju korekcijskih stekel, uvedli B.I.G Vision™ za vse in začeli razvijati pionirsko filozofijo biometričnih inteligentnih očal.

Rodenstock je z uporabo DNEye® Scannerja prvi uvedel merjenje biometričnih parametrov posameznega očesa, ki omogoča natančno izdelavo biometričnega modela očesa. Foto: Rodenstock

Rodenstock, da je razvil prvo generacijo korekcijskih stekel, ki podpirajo celoten sistem vida. S pomočjo inovativne tehnologije DNEye® Scanner Rodenstock zagotavlja personalizirano rešitev, ki temelji na natančnih biometričnih meritvah posameznega očesa. Ta pionirski pristop vključuje pridobivanje tisočih podatkovnih točk, ki se nato uporabljajo za izdelavo stekel, prilagojenih unikatnim posameznikovim potrebam in unikatni anatomiji očesa.

Kako deluje dinamika človeškega vida?

Da bi razumeli to tehnološko inovacijo, najprej osvetlimo dinamiko človeškega vida. Za začetek moramo vedeti, da gledamo z očmi, vidimo pa z možgani. Vid tvorita dva podsistema in istočasno sodelujeta z možgani. To sta periferni in centralni vid. Periferni vid uporabljamo za orientacijo in spremembe, centralni vid pa sledi tistemu, na kar se osredotočijo možgani – naj bo to blizu ali daleč. Oči se ves čas premikajo, človeško oko se tako premakne do 250-tisočkrat na dan. Zato morajo progresivna stekla delovati v vseh kotih, ne le na sredini. To je tudi razlog za to, da potrebujemo natančne podatke o očesu, kajti vsako oko je drugačno. Doslej natančni podatki niso bili na voljo, zato so skoraj vsa progresivna stekla izdelana po shematskem očesnem modelu in tako ustrezajo le majhnemu deležu ljudi.

Pri izdelavi stekel je treba upoštevati, da je vsako oko edinstveno. Dolžina očesnega zrkla in oblika očesa sta tako unikatni, kot smo ljudje, zato je tudi center za ostrino vida (makula) na različnih razdaljah. Za zagotavljanje najboljše mogoče ostrine vida je pri izračunu za izdelavo stekla treba upoštevati natančne podatke vsakega očesa. Kljub temu pa so danes skoraj vsa progresivna stekla izdelana na podlagi standardiziranega shematskega očesnega modela.

Kadar oba sistema (periferni in centralni vid) delujeta usklajeno, ima uporabnik korekcijskih stekel omogočen optimalen tok vida. Foto: Rodenstock

Najnatančnejša stekla

Za razliko od klasičnih merilnih naprav DNEye Scanner ne beleži le standardnih vrednosti za kratkovidnost ali daljnovidnost in astigmatizem, temveč še veliko več.

"Za nova stekla, pridobljena z DNEye Scannerjem, se za izračun vrednosti dioptrije določi biometrija celotnega očesa (več tisoč podatkovnih točk in številni parametri vsakega očesa). Tako dobimo natančno dolžino očesa, debelino roženice, globino sprednjega prekata, velikost zenice, refrakcijsko vrednost očesne leče in globino zadnjega očesnega prekata. Te podatke posredujemo v proizvodnjo stekel, to steklo do mikrometra natančno ustreza očesu," razložijo predstavniki podjetja Rodenstock Slovenija.

Rezultat so najnatančnejša stekla na svetu in najostrejši vid pod vsakim kotom in za vsak pogled. Ta stekla imenujejo B.I.G. EXACT.

Neprimerljiva natančnost, dosežena z Rodenstock korekcijskimi stekli B.I.G. EXACT™, omogoča uporabniku širše vidno polje pri bližnjih razdaljah in ostrejši vid na bližnjih in srednjih razdaljah. Foto: Rodenstock

B.I.G. EXACT® konkretno vpliva na življenje

Rodenstockova stekla B.I.G. EXACT™ izstopajo zaradi svoje neprimerljive biometrične natančnosti, ki prinaša številne prednosti:

širše vidno polje: posebej opazno pri bližnjih razdaljah;

posebej opazno pri bližnjih razdaljah; ostrejši vid: povečana jasnost tako na bližnjih kot srednjih razdaljah;

povečana jasnost tako na bližnjih kot srednjih razdaljah; manjša napetost za možgane: naravnejši in bolj tekoč proces zaznavanja.

Izjemne koristi Rodenstockovih korekcijskih stekel potrjujejo tudi raziskave. V švicarski študiji*, ki je zajela 283 oseb, od katerih jih je velika večina že nosila očala, so bili rezultati nadvse pozitivni:

88 odstotkov uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju;

uporabnikov je poročalo o večjem udobju pri nošenju; 92 odstotkov jih je izkusilo ostrejši vid;

jih je izkusilo ostrejši vid; 84 odstotkov jih je opazilo izboljšan kontrastni vid;

jih je opazilo izboljšan kontrastni vid; 87 odstotkov jih je poročalo o krajšem času prilagajanja;

jih je poročalo o krajšem času prilagajanja; 80 odstotkov jih je zaznalo boljši vid v slabih svetlobnih pogojih.

Raziskava, izvedena med 283 osebami, je pokazala, da je uporaba našega celotnega biometričnega očesnega modela pri izdelavi korekcijskih stekel bistveno izboljšala njihovo izkušnjo vida. Foto: Rodenstock

Kakšna je razlika?

Standardna korekcijska stekla pogosto temeljijo na povprečnih podatkih populacije, kar pomeni, da ne morejo natančno odražati posameznikove anatomske edinstvenosti. Rodenstock s svojo biometrično tehnologijo presega te omejitve in omogoča personaliziran vid, ki ne le izboljša ostrino, temveč tudi podpira celoten proces vidne zaznave in možgansko obdelavo.

Rodenstock je z uvedbo DNEye® Scannerja in stekel B.I.G. EXACT™ postavil nove standarde v svetu optike. Z biometrično prilagoditvijo, ki podpira celoten sistem vida, prinaša izjemno izkušnjo, ki je naravnejša, udobnejša in bolj prilagojena posamezniku kot kadarkoli prej. Ta napredek ne le izboljša kakovost vida, temveč tudi omogoča optimalno zaznavanje sveta, kot ga vidi posameznik.

* DNEye® customer survey (2018), Zurich.

** Muschielok, A. (2017). Personalisierte Gleitsichtgläser nach Kundenwunsch – Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie. Presentation at the Opti-Forum, Munich.