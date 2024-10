Vrhunska kombinacija za popoln vid

Živimo v obdobju, ko vse več časa preživimo pred zasloni – bodisi računalniki, pametnimi telefoni ali tablicami. Tudi zaradi tega je še posebej pomembno, da skrbimo za zdravje oči. Za vse, ki iščejo rešitve za izboljšanje vida ali preprosto potrebujejo nov par očal, je Optika Glasmaher s svojo strokovnostjo, široko ponudbo in tudi s sodelovanjem z uveljavljenim podjetjem Rodenstock pravi naslov. Z vodjo poslovalnice Optike Glasmaher v Novem mestu Boštjanom Vidmarjem in Natašo Malgaj, optičarko v Optiki Glasmaher, smo se pogovarjali o pomenu preventivnih pregledov vida, o tem, kako se izdelajo korekcijska stekla, ter o edinstvenih lastnostih individualnih stekel Rodenstock in tehnologiji DNEye Scanner.

Optika Glasmaher, ki letos praznuje že 24. rojstni dan, je uveljavljeno ime na področju optike v Sloveniji. Poslovalnice imajo v Brežicah in Novem mestu, lani pa so se razširili še v Samobor na Hrvaškem. Kot poudarja Nataša Malgaj, optičarka v Optiki Glasmaher, se njihova ekipa trudi združiti vrhunsko tehnologijo z osebnim pristopom: "Naše stranke pohvalijo temeljitost očesnih pregledov, širok nabor okvirjev ter iskrenost naših zaposlenih. Verjamemo, da je prav to popolna kombinacija za uspeh."

Foto: Jan Lukanović

Zakaj so preventivni pregledi vida ključnega pomena?

V optiki Glashmaher ponujajo tudi redne preventivne preglede oči, ki so še kako pomembni za zgodnje odkrivanje morebitnih težav z vidom in ohranjanje zdravja oči. Nepravilen vid lahko vpliva na kakovost življenja in povzroča glavobole, utrujenost ter celo slabšo delovno učinkovitost. Prav zato je pomembno, da se pregledi opravljajo redno, ne le ob pojavu težav.

Priporočljivo je, da se preventivni pregledi vida opravljajo na dve leti, saj se lahko dioptrija s časom spremeni, pogosto pa pride tudi do drugih težav, kot so suhe in razdražene oči. "Stranke nas obiščejo, ko opazijo, da je njihov vid zamegljen, težje berejo ali pa slabše vidijo ponoči. V teh primerih je skrajni čas za pregled, saj lahko pravočasna korekcija prepreči nadaljnje težave z vidom," svetuje Boštjan Vidmar.

Foto: Jan Lukanović

Personalizirana korekcijska stekla

Pri Optiki Glasmaher že vrsto let sodelujejo z uveljavljenim podjetjem Rodenstock ter pri svojem delu uporabljajo njihovo tehnologijo in naprave. Tudi inovativno tehnologijo merjenja s pomočjo naprave DNEye® Scanner, s katero določijo unikatno biometrijo celega očesa.

Pri klasičnih očesnih pregledih se korekcijska očala izdelajo na podlagi štirih standardnih vrednosti, Rodenstock pa je s svojo tehnologijo DNEye® Scanner postavil nove standarde. Kot prvo podjetje so razvili metodo, ki temelji na natančni meritvi vsakega očesa s pomočjo na tisoče podatkovnih točk. "Z DNEye® Scanner se izračuna sedem tisoč podatkovnih točk, kar nam omogoča 3D-model očesa. Na podlagi tega modela se izdelajo popolnoma personalizirana korekcijska stekla," pojasnjuje Boštjan Vidmar.

Edinstvene prednosti teh stekel so najostrejši vid pod vsakim kotom, večji kontrast in boljši vid v mraku, kar uporabnikom omogoča bolj udoben vid, še posebej pri progresivnih steklih. Poleg tega so ta stekla zasnovana tako, da podpirajo naravno gibanje očesa in omogočajo hitrejše navajanje na nova očala.

Mono Plus: edinstvena enožariščna stekla

Pri Rodenstocku izstopajo tudi pri drugih rešitvah, tudi pri različnih vrstah korekcijskih stekel. Omeniti velja njihova Mono Plus stekla, edinstvena enožariščna stekla z dodatkom za bližino. "Ta stekla so izjemno prilagodljiva za različne razdalje in omogočajo najostrejši vid do roba stekel," pojasnjuje Vidmar. Posebej so primerna za ljudi z večjo minus dioptrijo ter za posameznike, starejše od 40 let, saj omogočajo boljši nočni vid in zmanjšujejo utrujenost oči.

Mono Plus stekla so odlična rešitev tudi za vse, ki veliko časa preživijo pred računalniškimi zasloni, saj zmanjšujejo naprezanje oči in izboljšujejo udobje pri gledanju na različne razdalje.

Foto: Jan Lukanović

Ergo stekla: popolna rešitev za delo za računalnikom

Za vse, ki večino dneva preživijo pred računalniškim zaslonom, Optika Glasmaher priporoča Rodenstockova Ergo stekla. "Delo za računalnikom pogosto povzroča suhe oči, napetost v vratu in ramenih ter prisili ljudi v slabšo držo," razlaga Boštjan Vidmar. Tradicionalna očala, kot so progresivna stekla ali očala za branje, pogosto ne omogočajo pravilne drže, saj imajo omejen vidni razpon na običajnih razdaljah zaslona.

Ergo stekla so posebej zasnovana za delo na bližnjih razdaljah, kar omogoča naravno ergonomsko držo ter zmanjšuje utrujenost oči. "Z njimi poskrbimo za oster vid na vseh razdaljah, naravno držo in manj napora za oči," sklene Boštjan Vidmar.

Foto: Jan Lukanović

