Težava, ki pesti čedalje več otrok

Vstopamo v novo šolsko leto, čas, ko se otroci ponovno vračajo v šolske klopi, polni pričakovanj, novih izzivov in radosti. Ob tem pa se začne tudi obdobje, ko so otroci izpostavljeni številnim obveznostim in dejavnostim, ki lahko močno obremenijo njihov vid. Ne glede na to, ali gre za uporabo tablic, računalnikov, pametnih telefonov ali opravljanje domače naloge, se današnji otroci vse bolj osredotočajo le na to, kar je neposredno pred njimi, kot pa na preživljanje časa na prostem. Tudi zaradi tega vedno več otrok razvije miopijo – znano tudi kot kratkovidnost. Je tudi vaš otrok kratkoviden? Spoznajte, kaj morate vedeti o kratkovidnosti, na katere znake morate biti pozorni, kaj lahko storite glede tega in zakaj morate ukrepati zdaj, če je tudi vaš otrok kratkoviden.

Kaj je miopija?

Kratkovidnost ali medicinsko miopija je ena najpogostejših težav z vidom, še posebej izrazita pri otrocih. Gre za očesno napako oz. bolezen, pri kateri lahko ljudje predmete na blizu vidijo jasno, oddaljeni predmeti pa so videti nekoliko zamegljeni. Razloga sta predolgo očesno zrklo ali prestrmo ukrivljena roženica (prozorna sprednja ovojnica očesa). Običajno se pojavi nekje med sedmim in 14. letom starosti in lahko narašča vse do 26. leta.

Vedno večjo pojavnost kratkovidnosti gre pripisati tudi t. i. modernizaciji življenja.

Ne glede na to, ali gre za tablice, računalnike ali domače naloge, se današnji otroci bolj osredotočajo na tisto, kar je neposredno pred njimi, namesto da bi preživljali čas na prostem. Foto: Rodenstock

Kratkovidnost se je v zadnjih 50 letih skoraj podvojila

Ob vedno večji uporabi novodobnih tehnologij, pametnih telefonov, tablic in računalnikov ter ob manjši količini časa, ki ga otroci prebijejo zunaj, smo priča epidemiji pojava kratkovidnosti pri vedno bolj zgodnji starosti.

Od 70. let do danes se je pogostost kratkovidnosti kar podvojila. Številke na primer kažejo, da je bila do leta 2020 že več kot ena tretjina svetovnega prebivalstva kratkovidna. To pomeni, da se je v samo dveh desetletjih število močno povečalo. Svetovna zdravstvena organizacija tako ocenjuje, da bi miopijo do leta 2050 lahko imela polovica svetovnega prebivalstva (vir: Brian Holden Vision Institute).

Dejavniki, ki povečujejo pojav kratkovidnosti pri otrocih

Med pomembne dejavnike za povečano tveganje za pojav kratkovidnosti pri otrocih v vrsti sodi nizka plus (+) dioptrija v zelo zgodnjem otroštvu. Povečano tveganje za pojav kratkovidnosti predstavlja tudi veliko časa brez premorov ob branju, delu za računalnikom, igranju videoiger ali drugem intenzivnem bližinskem delu, prav tako premalo časa, preživetega zunaj na prostem. Dokazano na povečano rast kratkovidnosti vplivajo tudi nepravilno izmerjena dioptrija (preveč ali premalo minusa) ali druge okoljske oziroma zdravstvene težave.

Kratkovidnost pri otrocih, katerih starši so kratkovidni, ponavadi napreduje hitreje kot sicer. Foto: Rodenstock

Ob tem velja poudariti tudi, da je tveganje za razvoj kratkovidnosti pri otroku povečano, če je starš kratkoviden. Če sta kratkovidna oba starša, se tveganje poveča na od 35 do 60 odstotkov. Kratkovidnost pri otrocih, katerih starši so kratkovidni, ponavadi napreduje hitreje kot sicer. Tudi kadar je kratkoviden samo en starš, je povprečno povečanje kratkovidnosti v petletnem obdobju nekoliko več kot dve dioptriji.

Zakaj je treba miopijo nadzorovati takoj?

Slab vid vpliva na otrokove obveznosti, ne le na šolske, temveč tudi na druge dejavnosti, prav tako pa tudi na njegovo samozavest in družabno življenje. Ker ima lahko visoka kratkovidnost v mladosti posledice pozneje v otrokovem življenju, lahko zgodnejši nadzor kratkovidnosti naredi ogromno razliko.

Zgodnje prepoznavanje kratkovidnosti je bistveno za ohranitev zdravih oči. Redno spremljanje dioptrije in temeljit očesni pregled pri očesnem specialistu sta ključnega pomena za vse vrste očesnih napak, ne samo za kratkovidne, saj so oči organ, s katerim sprejemamo do 80 odstotkov informacij iz okolja.

Zgodnje prepoznavanje kratkovidnosti je bistveno za ohranitev zdravih oči. Foto: Rodenstock

Kaj lahko storite sami za zdrav razvoj oči?

Za spodbujanje zdravega razvoja oči je priporočljivo upoštevati naslednje nasvete:

Čim več časa je pomembno preživeti na dnevni svetlobi.

Očem bo dobro delo sproščanje z opazovanjem predmetov v daljavi.

Upoštevajte načela zdravega prehranjevanja.

Med bližinskim delom, pa naj gre za opravljanje domače naloge ali za čas, preživet pred zasloni, si je treba redno vzeti odmore.

Pomembno je omejiti naloge na bližino, kjer je to mogoče.

Dejstvo je, da se bližinskemu delu v celoti seveda ne da odpovedati, kljub vsemu pa lahko očem pri tovrstnem delu pomagate. Kako? Tako, da ponotranjite oz. vnesete v svoj življenjski slog zelo preprosto pravilo 20/20/20*. Vsakih 20 minut bližinskega dela poglejte vsaj za 20 sekund nekaj, kar je več kot šest metrov stran, in to stvar ali predmet s pogledom dejansko fiksirajte. Tako boste sprostili napor vidnega sistema in ublažili nekatere simptome. Če pa se vam zdi to prezapleteno, si lahko zapomnite vsaj pravilo 30 : 30. Vsake pol ure poglejte nekam v daljavo za 30 sekund.

Dejstvo je, da se bližinskemu delu v celoti seveda ne da odpovedati, kljub vsemu pa lahko očem pri tovrstnem delu pomagate. Foto: Rodenstock

Zakaj navadna stekla za očala niso dovolj?

Poleg preventivnih ukrepov na srečo obstaja več možnosti, ki lahko pomagajo upočasniti podaljševanje očesa in s tem nadzorovati napredovanje kratkovidnosti. Ko govorimo o drugih rešitvah, velja poudariti, da navadna stekla za očala niso narejena tako, da bi zavirala napredovanje kratkovidnosti. Zakaj? Način, na katerega običajna enožariščna stekla popravijo kratkovidnost, povzroči, da svetloba pade tudi za mrežnico. Oči nekaterih otrok se poskušajo temu prilagoditi in se še podaljšujejo, kar povzroči nadaljnje napredovanje kratkovidnosti.

Ena izmed najnovejših možnosti za korekcijo vida in predvsem nadzor napredovanja kratkovidnosti pri otrocih so korekcijska stekla proizvajalca Rodenstock – stekla MyCon

Korekcijska stekla, ki so posebej zasnovana za korekcijo kratkovidnosti

Podjetje Rodenstock je eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev visokokakovostnih stekel za očala. Dolgoletne izkušnje jim omogočajo, da razvijajo prvovrstne izdelke, ki jih odlikuje osupljiva natančnost z vidika funkcionalnosti, materialov in dizajna.

Kot strokovnjak za najostrejši vid želi Rodenstock vedno zagotoviti najvišjo vizualno natančnost – tudi za otroke. Korekcijska stekla Rodenstock MyCon za otroke so posebej zasnovana za korekcijo kratkovidnosti in zagotavljanje ostrega vida, hkrati pa nadzorujejo napredovanje kratkovidnosti.

Korekcijska stekla Rodenstock MyCon za otroke so posebej zasnovana za korekcijo kratkovidnosti in zagotavljanje ostrega vida, hkrati pa nadzorujejo napredovanje kratkovidnosti. Foto: Rodenstock

Kako se zasnova stekel MyCon razlikuje od zasnove drugih stekel za kratkovidnost na trgu?

Pri steklih MyCon je svetloba razpršena tako, da zadene območje pred mrežnico, ne za njo. To upočasni raztezanje oči. Območja, ki nadzirajo napredovanje kratkovidnosti, so v steklih MyCon ob straneh. To zagotavlja, da je ostrina vida zgoraj in spodaj nemotena.

Ker lahko otroci očala hitro zaznajo kot omejitev, so stekla Rodenstock MyCon na voljo v različnih indeksih in jih je tako mogoče prilagoditi potrebam otroka. Najpomembnejše je, da so tanjša in lažja od številnih drugih stekel za kratkovidnost, ki so trenutno na trgu, stekla iz plastike pa zagotavljajo tudi visoko varnost med zabavno igro.

Učinki, podprti s klinično študijo

Ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden, bodo Rodenstockova stekla MyCon izboljšala njegov vid in mu omogočila zdrave oči v prihodnosti. Stekla Rodenstock MyCon so zasnovana tako, da popravijo kratkovidnost, zagotovijo oster vid in preprečijo napredovanje kratkovidnosti pri vsakem kratkovidnem otroku, tudi preventivno.

Učinki korekcijskih stekel, izdelanih po načelih Rodenstock MyCon, so bili dokazani v klinični študiji, ki je trajala pet let. Kažejo na 40-odstotno zmanjšanje napredovanja kratkovidnosti pri evropskih otrocih.

Zakaj so korekcijska stekla MyCon tako posebna? Ker so izdelana posebej za korekcijo kratkovidnosti ter omogočajo oster vid in zavirajo napredovanje kratkovidnosti pri otrocih.

Ker njihova oblika omogoča nemoteno glavno vidno polje stekel in s tem oster vid.

Ker premorejo edinstvene in dokazane pozitivne dolgoročne učinke na zaviranje napredovanja kratkovidnosti.

Ker bodo z njihovo uporabo oči dolgoročno bolj zdrave, saj se močno zmanjša tveganje za razvoj očesnih bolezni v odrasli dobi.

Ker gre za tanjša in elegantnejša stekla, ki pomagajo otrokom izboljšati samozavest, ko nosijo očala.

Ker pomagajo zavirati napredovanje kratkovidnosti ne glede na to, ali je otrok rahlo ali močno kratkoviden.

Ker so najmanj invaziven in najlažji način nadzora napredovanja kratkovidnosti.

Ker ne boste imeli težav z vstavljanjem kontaktnih leč ali uporabo kapljic za oči.

Rodenstock MyCon™ 2

V podjetju Rodenstock nenehno stremijo k inovacijam in izboljšanju svojih produktov, nič drugače ni niti, ko gre za korekcijska stekla MyCon, ki so jih nedavno še nadgradili. Otroci se razvijajo hitro in individualno, enako pa velja tudi za njihove obraze in oči. Zato je ključnega pomena, da se upošteva individualne parametre, kot sta zenična razdalja in oblika obraza, da se zagotovita optimalna učinkovitost in udobje vida pri uporabi korekcijskih stekel za kratkovidnost. V standardnih izračunih za korekcijska stekla za nadzor kratkovidnosti se posamezni parametri nošenja očal običajno ne upoštevajo. To lahko vpliva na učinkovitost in udobje uporabe korekcijskih stekel.

Podjetje Rodenstock je nedavno na trg poslalo korekcijska stekla MyCon™ 2, ki v tem smislu predstavljajo velik napredek, saj gre za korekcijska stekla, ki se individualno prilagodijo okvirju očal in obrazu prav vsakega otroka. Korekcijska stekla, ki so individualno prilagojena parametrom nošenja očal vsakega posameznega otroka, pa še bolj izboljšujejo zmogljivost vida in pomagajo nadzorovati kratkovidnost.

Podjetje Rodenstock je nedavno na trg poslalo korekcijska stekla MyCon™ 2, ki v tem smislu predstavljajo velik napredek, saj gre za korekcijska stekla, ki se individualno prilagodijo okvirju očal in obrazu prav vsakega otroka. Foto: Rodenstock

Stekla MyCon za otroke so na voljo v optikah, ki ponujajo stekla Rodenstock.

*Pravilo izhaja iz angleško govorečih držav in drugačnega metričnega sistema, zato zadnja številka 20 predstavlja razdaljo 20 čevljev, ki znaša šest metrov.