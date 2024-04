Edinstven in vrhunski produkt, ki bo olajšal delo z računalnikom

Četudi delo za računalnikom na prvi pogled ne deluje fizično obremenjujoče, lahko dolge ure pred zaslonom povzročijo različne zdravstvene tegobe in utrujenost. Pravilno ergonomsko okolje in ustrezna oprema sta ključna za preprečevanje bolečin in drugih težav, a še zdaleč nista edina dejavnika. Je tudi pri vašem tovrstnem delu udobje prej redkost kot pravilo? Ali vas, ko nekaj časa sedite pred računalnikom, začnejo boleti vrat, ramena in glava, vaše oči pa postanejo solzne? Vedite, da se edini razlog za vse težave ne skriva le v nepravilni drži pred računalnikom, ampak tudi v očalih.

Digitalni svet nam je v številnih pogledih življenje sicer zelo olajšal, a hkrati tudi močno obremenil naš vid. Naše oči imajo pred seboj številne izzive: hitro osredotočanje na različno oddaljene predmete, monotono delo za zaslonom, neprimerna osvetlitev in suhe oči zaradi nezadostnega mežikanja. Na delovnem mestu se morajo naše oči, ne da bi se mi tega sploh zavedali, neprestano prilagajati različnim razdaljam. Naš pogled potuje od mize k monitorju ali se ustavi na sodelavcih. To je lahko še kako utrujajoče, vse skupaj pa lahko vodi v pogoste glavobole in napetost v vratnem delu hrbtenice kot tudi v suhost oči.

delovna korekcijska stekla Ergo®. Gre za edina stekla, ki jih je mogoče prilagoditi potrebam posameznika glede na značilne razdalje pri delu in tipične premike oči.

So bralna očala dovolj?

Najpogostejša korekcija za starostno slabovidnost ali presbiopijo so očala z enožariščnimi bližinskimi stekli, t. i. bralna očala, ki so odlična rešitev za branje in bližinsko delo na točno določeni razdalji. Vendar v določenih primerih uporabniki očal potrebujete več kot to. Poleg branja je pogosto tudi delo na računalniku, na nekaterih delovnih mestih pa potrebujete tudi oster vid v prostoru. Optiki v tem primeru svetujejo delovna stekla, ki so individualno prilagojena vašim potrebam.

Zakaj delovna in ne progresivna stekla?

Se sprašujete, zakaj prav delovna in ne progresivna stekla? Progresivna stekla so univerzalna, saj z njimi pridobimo oster vid na vse razdalje. Najširše vidno polje je pri gledanju na daljavo, vendar sta vidni polji za srednje in bližnje razdalje nekoliko omejeni. Ko gledate v računalnik, mora biti glava nagnjena nazaj, da z očmi sledite vidnemu polju in gledate skozi spodnji del stekel, ki je namenjen bližinskemu delu. Pri neprestanem gledanju v računalnik lahko nepravilna drža povzroči nelagodje in močno obremenjuje vrat.

Na drugi strani pa delovna stekla omogočajo oster vid na bližnjih razdaljah. Posebej zasnovana so za delo z računalnikom, saj so posamezna vidna polja na steklih dovolj široka in idealna za gledanje na različne bližinske razdalje (računalniški ekran, mobilni telefon, sodelavec nasproti, …). Z njimi pridobimo sproščeno gledanje brez utrujenosti z ergonomsko držo glave in celotnega telesa.

Edinstven in inovativen produkt

Rodenstock ponuja edinstven in inovativen produkt, namenjen delu z računalnikom − Ergo® računalniška očala, ki so popolnoma prilagojena delu z digitalno tehnologijo in v končni fazi omogočajo pravilno ergonomsko držo pri delu, kar je pri uporabi drugih stekel vprašanje. Priznana znamkaponuja edinstven in inovativen produkt, namenjen delu z računalnikom − Ergo® računalniška očala, ki so popolnoma prilagojena delu z digitalno tehnologijo in v končni fazi omogočajo pravilno ergonomsko držo pri delu, kar je pri uporabi drugih stekel vprašanje.

Pri njihovih delovnih steklih imamo možnost izbire med tremi dizajni: knjiga (B. I. G. ERGO Book), računalnik (B. I. G. ERGO PC) in prostor (B. I. G. ERGO Room). Kratica B. I. G. (Biometric Intelligent Glasses oziroma Biometrična inteligentna očala) pomeni, da so očala izdelana z uporabo biometričnih parametrov posameznega očesa in tako individualno prilagojena očesu posameznika. ERGO označuje ergonomski položaj glave in držo telesa.

Ergo® za branje

Za prijetno branje, ki ne utrudi oči, in za delo v oddaljenosti najmanj 90 centimetrov, na primer za:

branje knjig, časopisov, revij in elektronskih knjig,

uporabo tabličnega računalnika,

izdelovanje modelov, ročna dela,

poklice, kot so lektor, zlatar, urar in izdelovalec zobozdravstvene opreme.

Ergo® za računalnik

Za ergonomsko pravilno držo glave in telesa ob delu z računalnikom, ker boste lahko jasno videli najmanj 120 centimetrov daleč, na primer za:

vsa dela za računalnikom ali ekranom,

igranje glasbe, kuhanje, igranje namiznih iger in ročna dela,

poklice, kot so grafični oblikovalec, kozmetičarka, razvijalec programske opreme, kuhar, oblikovalec in delavec v klicnem centru.

Ergo® za prostor

Za vid brez težav do pet metrov daleč, na primer za:

delo z računalnikom, ko potrebujete večje vidno polje, npr. na predstavitvah, sestankih ali pri pogovorih,

službe, v katerih morate delati z računalnikom in se pogovarjati z drugimi ljudmi, npr. na recepciji ali v turistični agenciji,

poklice, kot so sprevodnik, arhitekt, trgovec in odvetnik,

gledanje televizije, slikanje, vrtnarjenje, kiparjenje in popravljanje avtomobila.

Posvet s strokovnjakom, ki vam bo svetoval optimalna stekla

Najpomembnejše je, da se po opravljenem optometrističnem ali okulističnem pregledu z izbranim optikom pogovorite o svojih željah in potrebah ter jim predstavite svoje delovno mesto. Tako vam bo strokovnjak lažje svetoval optimalna stekla, s katerimi boste dosegli oster vid, podporo pri naravni drži glave in telesa ter ustrezno široka vidna polja za vse vam pomembne razdalje.

Po nakupu ustreznih očal pa na svojem delovnem mestu prilagodite položaj monitorja tako, da bo zgornja vrstica znakov pod višino vaših oči, raven monitorja pa naj bo pravokotna na vaš pogled. S tem boste razbremenili vaša ramena in vrat. Velikost pisave na računalniku prilagodite tako, da boste lahko besedilo prebrali brez naprezanja.

Čim večkrat poglejte na daljavo, saj boste s tem sprostili vašo očesno lečo in povečali svojo produktivnost. Da preprečite suhe oči, pa poskušajte čim več mežikati, saj se s tem vlaži vaše očesno zrklo. In ne pozabite piti dovolj tekočine!

Sara Leben, bacc. ing. opt. iz Optike Kuhar na Ptuju Foto: Jan Lukanović

Avtorica strokovnega dela besedila: Sara Leben, bacc. ing. opt.