Neprimerljiva vidna izkušnja z novo tehnologijo

Nosilci očal se v svojem vsakdanu srečujejo s številnimi svetlobnimi izzivi. Ko nosimo očala, odsevi na steklih lahko preprečijo svetlobi, da bi dosegla center za oster vid na zadnji strani očesa. Ker je svetloba blokirana, se jasnost vida za uporabnika očal zmanjša. Poleg tega lahko odsevi na steklu povzročijo, da so oči posameznika manj vidne drugim, kar lahko pri komunikaciji moti očesni stik. Pri Rodenstocku, enem od vodilnih podjetij na področju inovacij v očesni optiki , se zavedajo , da so odsevi le ena od mnogo ovir do boljšega vida. Dobra novica je, da lahko z novo tehnologijo in rešitvijo, ki so jo nedavno predstavili na trgu, (tudi) to težavo uspešno rešujejo.

Rodenstock je že več kot 140 let vodilno podjetje na področju inovacij v očesni optiki. Njihovi raznovrstni produkti podjetja so vedno prave mojstrovine, saj so izdelane z osupljivo natančnostjo, kar se odraža v materialu, funkcionalnosti in dizajnu, pa naj gre za očala, korekcijska stekla ali okvirje. Nov mejnik v njihovem razvoju predstavlja tehnologija LayR. To je Rodenstock vključil in vkomponiral v njihova biometrična inteligentna očala, ki so izdelana na podlagi individualne biometrije oči uporabnika.

Sistem popolnega vida, ki se nenehno nadgrajuje

Dobra očala so popolna kombinacija vrhunske zasnove in dizajna, tehnologije ter estetike. Gre za sistem, ki vam pomaga videti bolje. Ključnega pomena za to, da so očala zares popolna, je prepletanje različnih podrobnosti. Te podrobnosti vključujejo izjemno natančna stekla, popolnoma prilegajoče se okvirje, zanesljive in individualne izmere ter svetovanje. To prepletanje ne zagotavlja zgolj najboljšega vida, ampak tudi popoln videz.

Rodenstockova očala ponujajo nekaj, česar ne more ponuditi noben drug proizvajalec očal na svetu: sistem boljšega vida. A tu se zgodba ne konča – popolna očala si želimo uporabljati čim dlje. Visokotehnološki nanosi Rodenstock tako za očala kot stekla imajo zaščitni učinek pred umazanijo, prahom, modro svetlobo ter številne druge prednosti.

Dejstvo je, da posebni materiali zahtevajo posebno skrb, tako je tudi z očali in korekcijskimi stekli. Pri izbiri očal niso pomembna samo korekcijska stekla, ampak tudi nanosi. Z dobrim nanosom in pravilnim vzdrževanjem boste podaljšali življenjsko dobo očal. Z vrhunskimi nanosi podjetja Rodenstock si lahko zagotovite, da bodo vaša očala še bolj odporna proti različnim svetlobnim izzivom, in svojim očem privoščite še boljšo zaščito pred škodljivo svetlobo.

Napredni antirefleksni sloj

Nanosi imajo več slojev in antirefleks je eden od njih. Ta preprečuje bleščanje oziroma odsev stekla, kar posledično pomeni, da oko prejme več svetlobe in s tem informacij iz okolja. Vid je zaradi tega bolj kontrasten.

Nova tehnologija nanosov za očala LayR uporablja napredne antirefleksne sloje, ki zagotavljajo, da svetloba doseže središče ostrega vida v očesu. Prav tako z novo tehnologijo uvajajo novo subtilno zeleno-modro barvo antirefleksa, posledica česar je zmanjšanje količine vidnih odsevov v steklu za 50 odstotkov v primerjavi s prejšnjo generacijo nanosov.

Za večjo odpornost proti praskam

Po navedbah podjetja Rodenstock je vsaka od mnogo plasti tehnologije LayR posebej zasnovana za premagovanje različnih ovir za jasnejši vid, na primer za praske, prah, umazanijo ali prstne odtise na površini korekcijskega stekla, za škodljivo UV-svetlobo in potencialno škodljivo umetno modro svetlobo.

Pri Rodenstocku vedo, da so odsevi na steklih le ena izmed številnih ovir za jasnejši vid. Tudi opraskano steklo je za uporabnika izjemno moteča stvar, in če so praske velike, lahko napor pri ostrenju skozi opraskano steklo povzroči obremenitev oči in celo glavobole.

Nanosi LayR zato zagotavljajo tudi tehnološko napredno odpornost proti praskam s posebnim trdim slojem, ki ščiti sprednjo in zadnjo stran korekcijskega stekla.

Tehnologija LayR je večnamenska in zasnovana tako, da premaga vsak izziv, ki stoji na poti do jasnejšega vida, plast za plastjo. Rezultati so hitro vidni. V interni študiji, ki so jo izvedli med stotimi uporabniki očal, so ugotovili, da kar 82 odstotkov uporabnikov očal zaradi tehnologije LayR vidi bolj jasno. S premagovanjem številnih ovir tehnologija LayR sprosti potencial biometričnih inteligentnih očal za ustvarjanje edinstvene vidne izkušnje.

Ščiti pred škodljivo umetno modro svetlobo

Tehnologija LayR rešuje številne težave. Čeprav ljudje radi preživljamo čas zunaj, je sončno ultravijolično sevanje lahko tudi nevarno, saj povzroča trajne poškodbe oči. Za zaščito oči uporabnikov očal ima tehnologija LayR vgrajen UV-zaščitni sloj, ki preprečuje, da bi škodljivi UV-žarki zadeli oko. Zaščitni sloj preprečuje, da bi UV-svetloba prebila sprednjo površino stekla in se tudi odbila v oko od zadnje strani stekla. Prav tako je na voljo poseben sloj, ki ščiti oči pred potencialno škodljivo umetno modro svetlobo pametnih naprav.

Poseben sloj X-tra Clean korekcijskemu steklu doda odbojne lastnosti in tako prepreči nabiranje vode, maščob in umazanije na površini stekla. Takšno steklo je treba manj pogosto čistiti, ko pa je treba, je čiščenje lažje, hitreje in ne da bi na steklu ostale sledi in prstni odtisi.

