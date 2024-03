To so dioptrijska očala, ki bi lahko postala naslednji hit

Dobri stari rek pravi: ko vam življenje da limone, naredite limonado. Zadnji trend iz sveta dioptrijskih očal pa pravi: ko vam življenje da minus, dodajte nanj nekaj pozitive. O novostih na področju dioptrijskih očal smo se pogovarjali s strokovnjakinjo iz optike Glasmaher, kjer so, kot pravijo, našli očala za kratkovidne, ki imajo dodano minimalno pozitivno dioptrijo. Rezultat so sproščene in spočite oči, ki se ne naprezajo.

Njihova ekipa vrhunskih strokovnjakov si pri delu pomaga z najsodobnejšo tehnologijo – tudi od podjetja Rodenstock, ki jim omogoča vrhunske okulistične storitve. Z nezmotljivim in prefinjenim čutom za estetiko vam pomagajo pri izbiri sončnih, korekcijskih in športih očal. S Petro Stušek iz Optike Glasmaher smo se pogovarjali predvsem o silovitem napredku tehnologije dioptrijskih stekel.

Foto: Arhiv ponudnika

Kaj je skrivnost jasnega vida na blizu in daleč?

"Več kot polovica Evropejcev se srečuje s takšno ali drugačno težavo, povezano z vidom. Zato ne preseneča, da tehnologija dioptrijskih stekel napreduje s svetlobno hitrostjo. Sama sem v tej industriji že več kot 15 let in vse spremembe opazujem iz prve vrste. Trenutna stekla po meri, ki poskrbijo za jasen vid od enega pa do drugega roba stekel in delujejo proti utrujenosti oči, so resnično nekaj posebnega," uvodoma pove Petra Stušek iz Optike Glasmaher.

Gre za stekla priznanega nemškega proizvajalca Rodenstock, ki bodo prepričala še tako zahtevne uporabnike. Konkretneje – predstavljamo vam stekla serije Mono Plus, ki imajo nekaj bližinskega dodatka in so prednostno namenjena mladim od 30. leta, ki načeloma še niso primerni za progresivna stekla.

"Že obljuba teh stekel je preprosta: narejena so za perfekcioniste oziroma za tiste, ki prisegajo na brezkompromisno kakovost. Korekcijska stekla Rodenstock Mono Plus priporočamo vsem z višjo minus dioptrijo, še zlasti starejšim od 40 let. Nekje od takrat očesna mišica izgublja prožnost in ni več tako zmogljiva kot v mlajših letih. Ta stekla imajo v spodnjem predelu dodano minimalno dioptrijo +0,5, +0,8 ali +1,1, s čimer bo gledanje na daleč in na blizu lažje, vid pa bo ostal jasen," dodaja Petra Stušek.

Podjetje Rodenstock je že več kot 140 let vodilno podjetje na področju inovacij v očesni optiki. Njihovi raznovrstni produkti so vedno prave mojstrovine, saj so izdelani z osupljivo natančnostjo, kar se odraža v materialu, funkcionalnosti in dizajnu.

Foto: Arhiv ponudnika

Očala, narejena za potrebe sodobnih uporabnikov

Serija korekcijskih stekel Mono Plus je uspešna predvsem zato, ker je nastala kot odgovor na današnji vsakdanjik, ki vključuje veliko dela z računalnikom in mobilnimi telefoni, v prvi vrsti pa je rešitev za ljudi z blagimi težavami z vidom. Rodenstockova linija Mono Plus ponuja popoln nabor enožariščnih dioptrijskih stekel, ki so popolnoma primerna za digitalni življenjski slog mladih nosilcev očal. Rezultat za nosilce očal: manj napora pri svetlobnih izzivih, oster vid pri vseh razdaljah gledanja, največji kontrast in daljša osredotočenost.

Dejstvo je, da je dnevna uporaba zaslonov naporna za vaše oči in lahko povzroči čezmerno digitalno obremenitev. Vsak dan od svojih oči zahtevamo, da se nenehno prilagajajo različnim razdaljam: od namiznega računalnika do pametnega telefona v roki ali od knjige na kolenih do sodelavca nasproti vas. To je lahko za vaše oči izredno izčrpavajoče.

Prav tako bo uporaba Rodenstockove linije Mono Plus zmanjšala obremenitev oči pri preklapljanju med računalnikom, pametnim telefonom ali navdihujočo knjigo, za nosilce očal pa je tudi manj verjetno, da bodo trpeli zaradi glavobolov.

"Naše oči nenehno manevrirajo med gledanjem na blizu in daleč. Nekje sem prebrala, da oči premaknemo do 250-tisočkrat na dan, kar je res veliko. Ko steklom za kratkovidnost dodamo minimalno dioptrijo +0,5, +0,8 ali +1,1, zmanjšamo simptome utrujenosti in podpremo naravno gibanje oči. Prav tako ni več potrebe za odmikanjem knjig in zaslonov, kar pomeni, da bolj sproščeno gledamo," z nasmehom dodaja Petra Stušek.

Foto: Arhiv ponudnika

Estetska in minimalistična

In kar je najboljše: stekla kljub svoji zmogljivosti niso debela, zato delujejo izjemno estetsko in minimalistično.

"Stekla Mono Plus se lahko vgradijo v sodobnejše, tanjše okvirje. Korekcijska stekla se odlično obnesejo pri gledanju v mraku, saj poskrbijo za oster in visokokontrastni pogled, prevlečena pa so s posebnim premazom proti bleščanju. Najnovejši Rodenstockov nanos LayR Balance pa uporabniku zagotavlja zaščito oči pred potencialno škodljivo modro svetlobo pametnih naprav. Posebnost korekcijskih stekel Rodenstock je tudi dejstvo, da izkoriščajo skoraj sto odstotkov našega vidnega potenciala, saj na pregledu analiziramo celotno vidno polje posameznika," sklene Petra Stušek iz Optike Glasmaher.