Idrijska optika, kjer vam izdelajo unikatna, le vam prilagojena očala

Oko je najpomembnejše človeško čutilo, z njim sprejmemo 70 odstotkov vseh informacij iz okolice, zato je zanj potrebno tudi ustrezno skrbeti . Korekcijska stekla s pravilno, ustrezno dioptrijo imajo velik vpliv na vsakdanje življenje. Prav je, da ob nakupu očal to upoštevamo. V Optiki Vogrič smo preverili, kako poteka postopek inovativne tehnologije merjenja s pomočjo naprave DNEye® Scanner, s katero določijo unikatno biometrijo celega očesa in kakšno razliko v končni fazi "občutijo" uporabniki očal.

Optika velja za eno od obrti, ki se je hitri tempo življenja in z njim povezane bliskovite tehnološke spremembe niso kaj veliko dotaknili – do pred kratkim. Nemški razvojni center v podjetju Rodenstock, ki velja za pionirja na področju izdelave kakovostnih in naprednih stekel, je razvil formulo, s pomočjo katere izdelajo stekla, ki so popolnoma prilagojena posamezniku in parametrom njegovih oči. Skoraj 118 let po prvi definiciji shematskega očesa je Rodenstock prvi v industriji dosegel preboj in nadomestil zastarel izračun z novo tehnologijo. Rodenstocku je uspelo za vsakega uporabnika do mikrometra posebej natančno izračunati velikost očesnega zrkla. Ključna prednost? Za vsakega uporabnika je mogoče izračunati natančno in precizno korekcijsko steklo. Pravilna izbira stekel omogoča kakovostno življenje tako v službi kot v prostem času. Korekcijska stekla, ki so prilagojena posameznikovim unikatnim očem, tako lahko zagotavljajo številne pomembne rezultate. Optika Vogrič iz Idrije velja za prvo optiko na Primorskem, ki vam očala izdela po najnovejši metodi DNEye®.

Gonilni sili družinskega podjetja Optike Vogrič - oče in sin Vogrič Foto: Jan Lukanović

Pomen redne kontrole vida

Matic Vogrič, magister optometrije v družinskem podjetju Očesne optike Vogrič, pove, da je kontrola vida priporočljiva vsaj na vsaki dve leti. "Je pomemben del rutinskega preverjanja zdravstvenega stanja vseh ljudi, prav tako pa tudi za redno posodabljanje dioptrije in ugotavljanje zgodnjih znakov očesnih bolezni. Redna kontrola vida je priporočena na vsake dve leti za zdrave posameznike, medtem ko se za otroke priporoča na približno od šest do 12 mesecev. Pri uporabnikih kontaktnih leč je kontrola potrebna na eno leto. Na splošnem pregledu se ugotavlja osnovne anomalije, določi se dioptrijo, pregledajo se morebitne napake v očesnem sistemu."

S kakšnimi težavami z vidom pa jih stranke največkrat obiščejo, ga povprašamo? "Največ težav pri pacientih, strankah opažamo v obdobju po 40. letu, kjer začne pešati ciliarnik, ki je odgovoren za bližinski vid," odgovarja.

"V zadnjih letih opažamo trend, da je med mladimi kratkovidnost vse pogostejša, pa tudi med starejšimi, kar je bilo še pred 20 leti težko razumeti. Ampak glede na moderne tehnologije in trend digitalizacije bo tega vedno več," meni sogovornik.

Foto: Jan Lukanović

Več kot "samo" izbira okvirja

Izbira pravih očal je več kot samo izbira okvirja – kako pomembna je prava izbira tipa stekel in materiala za vsakega posameznika? "Pravilna izbira očal in stekel je bistvenega pomena. To ni zadeva, ki se uporablja uro na dan, ampak imamo očala načeloma ves dan na nosu. Dejavniki se lahko razlikujejo od teže, dizajna, stekla je treba izbrati glede na delovno okolje posameznika, pri mladih je na primer pomembna kakovostna zaščita na steklih, pri starejših pa moramo kombinirati računalnik in bližinsko delo," razloži Matic Vogrič.

In kakšne so posledice stekel, ki niso narejena natančno po naših lastnostih slabovidnosti? "Ob prvih pregledih ljudi, ki so pred tem nosili očala, na primer iz lekarne ali pa od svojih staršev, vidimo, da se razlika v dioptriji med očmi povečuje, kar pravzaprav še povečuje slabovidnost oziroma povzroča slabši vid na enem od očes," odgovarja Matic Vogrič.

Foto: Jan Lukanović

Priljubljenost progresivnih očal

V zadnjem obdobju so med uporabniki očal zelo priljubljena progresivna očala. Kako delujejo progresivna stekla, komu so namenjena? "Očala s progresivnimi stekli vsebujejo tri različne dioptrije. Omogočajo vam boljši vid pri krajših razdaljah (na primer pri branju knjige), srednje dolgih razdaljah (na primer pri brskanju po računalniku) ali daljših razdaljah (na primer pri vožnji), ne da bi pri tem morali zamenjati očala. Težave pri navajanju na progresivna očala se lahko pojavijo predvsem takrat, ko je izbor stekel napačen, ko je okvir ali premajhen, prevelik, ko je dizajn stekel nepravilen, temu sledi napačno prilagajanje očal na obraz. Pomembna je vsekakor tudi njihova montaža," meni sogovornik.

Kako se nanje čim prej navaditi? "Po sprejemu progresivnih očal je pomembna vztrajnost. Mi zagotavljamo, da so vsa očala idealno prilagojena, ampak potem je tudi stvar uporabnika, da to uporablja. Torej, da jih od prvega dne uporablja za delo, za katero so namenjena. Če je tako, mi zagotavljamo, da se v nekaj dneh zgodi 100-odstotna prilagoditev," obrazloži Matic Vogrič.

Foto: Jan Lukanović

Novi standardi

Rodenstock je pri izdelavi stekel prvi v industriji dosegel preboj v novi dimenziji natančnosti, unikatni prilagoditvi posamezniku z novo tehnologijo DNEye® Scanner. Kako pomemben je bil ta dosežek, če ga kontekstualiziramo v utripu časa – 100 let v preteklost in 100 let v prihodnost? "Razvoj Rodenstock progresivnih stekel je naredil velik napredek v zadnjih desetih letih na področju tehnologije. Prilagoditev stekel s tehnologijo DNEye pa je vse skupaj postavila na nov standard. Pri meritvi s skenerjem DNEeye se vzame vse individualne parametre očesa. Predstavljamo si prstni odtis, ki je unikaten za vsakega posameznika. Tako s skenerjem DNEye izmerimo tudi unikatnost očesa, te informacije pa potem preslikamo v izdelavo stekla. Rezultat je steklo, ki je najbolj prilagojeno vsakemu posamezniku," odgovarja Matic Vogrič.

Zakaj je torej v povezavi s progresivnimi stekli biometrična preciznost pomembna? "Biometrična preciznost je pomembna predvsem z vidika, ker je vsako oko unikatno. Naprava DNEye posname očesne parametre, na primer različno velikost zenic, različno ukrivljenost roženice, to pa vpliva na vid na koncu. Če torej vzamemo v obzir vse te podatke, je posameznik s takim steklom bistveno bolj zadovoljen, kot da bi isto steklo vzel brez vnosa podatkov DNEye," pove Matic Vogrič.

Foto: Jan Lukanović

Razlika v praksi

Kakšni so rezultati individualno izdelanih stekel, nastalih s pomočjo tehnologije DNEeye? "Bistvene prednosti tehnologije DNEye za nosilce očal so povečan kontrastni vid v mraku, dežju in temi. Potem je treba omeniti tudi večja polja pri gledanju na srednje in bližinske razdalje in na splošno naravnejši vid," odgovarja.

Kaj v praksi opažajo stranke, kje vidijo tisto ključno razliko med tehnologijo Rodenstock in starimi očali? V kakšnih vsakdanjih položajih najbolj opažajo razliko? "Mi opažamo izkušnjo predvsem pri posameznikih, ki so že imeli progresivna očala, potem pa z novo izkušnjo ugotovijo, da je to nekaj novega, nekaj boljšega. Največjo razliko med starimi in novimi očali opažajo ljudje, ki so že imeli podoben dizajn. Na primer isti dizajn stekel, ampak zdaj se doda še skener DNEye, torej ti uporabniki kljub isti dioptriji opažajo bistveno boljši vid," pove Matic Vogrič.

Foto: Jan Lukanović

Sistem boljšega vida

Rodenstockova očala ponujajo nekaj, česar ne more ponuditi noben drug proizvajalec očal na svetu: sistem boljšega vida. A tu se zgodba ne konča – popolna očala si želimo uporabljati čim dlje. Visokotehnološki nanosi Rodenstock tako za očala kot stekla imajo zaščitni učinek pred umazanijo, prahom, modro svetlobo ter številne druge prednosti.

"Rodenstockov sistem boljšega vida omogoča posameznikom trajnostno uporabo očal. Z uporabo tehnologije DNEye, kakovostnih nanosov, med drugim tudi nanosa X-tra clean, ponujamo celostno obravnavo posameznikov in omogočamo najboljši izbor stekel," sklene Matic Vogrič.

Za prihodnost družinskega podjetja Optike Vogrič se ni bati. Foto: Jan Lukanović