Na istem mestu po 24 letih, v avtomobilu pa tudi zanimivi gosti #foto

Medtem ko se je prvi med njegovimi gosti nameščal na sovozniški sedež, je bil sam že ogret na svojem ljubem "delovnem mestu". Za volanom športnega avtomobila in blizu štarta hitrostne preizkušnje zadnjega relija za državno prvenstvo v Idriji. Na vratih je bila resda oznaka predtekmovalca, toda glede na nasmešek, desno roko, pripravljeno na ročici menjalnika, in levo nogo, ki je že kar malo trzala, da čim prej spusti sklopko in izstreli avtomobil proti ovinku, ga te okoliščine niso pretirano motile.

Andrej Jereb je aktivno dirkaško kariero resda prekinil (uradno je še ni končal) pred 14 leti, a najstniška neizmerna strast do tega športa ga nikakor še ni zapustila. Kjerkoli se pojavi, ga publika še vedno toplo sprejme, in to je lep dokaz pravega pristopa do športne poti v preteklosti. Priložnostnega sovoznika so medtem pripeli in Jereb je s toyoto yaris GR lahko začel ogrevati idrijski asfalt. Nobene vozniške rje ni bilo opaziti.

Foto: Gregor Pavšič

Še preden je Jereb odpeljal svoje goste na idrijsko hitrostno preizkušnjo, sem mu pokazal skoraj četrt stoletja staro fotografijo. Na njej je bil za volanom svojega nekdanjega dirkalnika, bil je 24 let mlajši, a v svojem bistvu ne prav veliko drugačen kot takrat. Le da je bil tokrat v Idriji predvoznik, takrat pa eden izmed favoritov za skupno zmago na sploh prvem samostojnem idrijskem reliju. To je bilo leta 2001, ko je Jereb začel braniti svoj prvi naslov državnega prvaka v skupni razvrstitvi. Takrat še za volanom seat ibize kit car je odločno napadel, dobil pomembne uvodne kilometre sezone in tlakoval pot do drugega zaporednega naslova državnega prvaka. Vse to so zabeleženi in dokumentirani rezultati, še več pa pomenijo spomini.

"Res je, Idrija je imela in ima zame posebno mesto. To ni le mesto z izrazito naklonjenim dirkaškim okoljem, iz bližnje okolice izvirajo tudi starši po očetovi strani. Zato sem na idrijskih cestah v času svoje kariere vselej rad tekmoval," je povedal Jereb, ki je dobil že omenjeni prvi idrijski reli, nekaj let pozneje pa tudi enega izmed Saturnusov, ki je delno potekal v idrijski okolici.

Foto: Gregor Pavšič

Ko je Jereb začel svojo športno kariero, so v 90. letih prevladovali dirkalniki tako imenovane skupine A. To so bile predelane specialke na osnovi serijskega homologacijskega modela, kakršnih so morali izdelati vsaj pet tisoč. Zato to niso bili več prototipi, temveč že serijski avtomobili. Posledično so zaradi primerljivosti med cestnimi in dirkalnimi avtomobili nastale mnoge ikone – na primer toyota celica, ford escort RS cosworth, subaru impreza, mitsubishi lancer in podobni.

Pozneje je FIA vpeljala drugačen pristop in prek tehničnih pravil WRC (štirikolesni pogon) in kit car (dvokolesni pogon) dovolila spet večje predelave serijskih avtomobilov v športne namene, saj proizvajalci niso več izdelovali serijskih športnih vozil s štirikolesnim pogonom. Nastal je veliko večji razmak med avtomobilom iz prodajnega salona in tistim, ki je konec tedna zmagal na dirki.

Yaris GR ostaja med serijskimi avtomobili prvi približek reli dirkalnika

Danes to še vedno drži, a vendarle je kljub zaostrenim razmeram na trgu še nekaj serijskih avtomobilov, ki so blizu svojim dirkaškim različicam. Na samem vrhu med temi je trenutno toyota yaris GR, ki je serijsko opremljena s štirikolesnim pogonom in je bila tudi izhodiščni homologacijski avtomobil za trenutni Toyotin tovarniški dirkalnik najvišjega razreda Rally1.

Prenovljenega yarisa GR, ki sta ga s posebnima različicama na podlagi njunih osebnih nastavitev elektronike oplemenitila tudi Toyotina tovarniška voznika relija Sebastien Ogier in Kalle Rovanperä, letos sta oba skupaj dobila sedem od 13 relijev za svetovno prvenstvo, smo letos že vozili po cestah v francoskih Alpah. Jerebov yaris GR je še tisti pred prenovo, čeprav je Izolčan prav v sklopu idrijskega relija v dar dobil dirkaške rokavice s podpisom Ogierja – prav Jereb je namreč med tistimi, ki bodo dobili Ogierjevo posebno različico yarisa GR in zato se je njegovo ime tudi pojavilo v dizajnu za reli svetovnega prvenstva po Finski.

Foto: Gregor Pavšič

Trikratni slovenski državni prvak v skupni razvrstitvi in tisti slovenski dirkač, ki je nastopil na največ relijih za svetovno prvenstvo, je v Idriji uspešno ogreval tako tekmovalno progo kot gledalce, ki so se v hladnem dnevu zbrali ob progi mestne hitrostne preizkušnje. Na sovozniškem sedežu se je menjalo več zanimivih gostov, med njimi je bil tudi Luka Fonda, trener slovenske reprezentance v športnem plezanju.

Tako plezalna stena kot hitrostna preizkušnja v reliju imata marsikaj skupnega – na steni oprijemki, na cesti ovinki in idealna linija, ki vodi do vrha stene ali do cilja hitrostne preizkušnje. Vsak padec zbranosti lahko povzroči zdrs – s stene, kjer je plezalec resda varovan z vrvjo, pri avtomobilu pa se zdrs v najboljšem primeru konča z vrtenjem in izgubo sekund, pogosto pa tudi precej bolj boleče med drevesi ali vsaj v jarku. Vse to pa tekmovalca tako v alpinizmu kot avtomobilskem športu rine naprej in ga motivira, da se spet postavi na štart. Najprej gre vendarle za osebni preizkus, če zmore ukrotiti izzive smeri oziroma proge pred sabo. Glede na mnoge vzporednice ni bilo presenetljivo, da sta se Jereb in Fonda hitro zapletla v dolg pogovor.

Marsikdo je lahko nostalgičen: številni obrazi v Idriji tako leta 2001 kot tudi 2024

"Vsa ta leta so hitro minila, toda ko se ozrem naokrog, je marsikaj podobno kot nekoč. Avtomobili so drugačni, šport se je profesonaliziral tudi na nižjih ravneh, toda marsikatera cesta in ovinek me spomni na dogodke pred 24 leti," se je po opravljenih predvozniških aktivnostih, ko so na progo že zapeljali prvi uradni tekmovalci in se je Jereb z gosti preselil med gledalce, komentiral večni ljubljenec publike.

Taka nostalgija se v Idriji ni dotaknila le Jereba, saj se je marsikdo med udeleženci prav tako še zelo dobro spomnil prvega idrijskega relija pred 24 leti. Takrat Jerebov glavni tekmec, domačin Darko Peljhan, je še vedno aktiven dirkač in tudi letos ni manjkal v konkurenci. Peljhanov današnji sovoznik Matej Čar je bil na idrijskem reliju 2001 prvič za volanom dirkalnika in je bil celo najmlajši voznik na štartu. Tretjeuvrščeni voznik Mitja Klemenčič, takrat z mitsubishi lancerjem, danes pa s škodo fabio R5, je prav tako spet v vrhu slovenskega relija. Med sovozniki takrat najdemo Izidorja Šavlja, letos državnega prvaka Divizije 2, enako tudi Rada Raspeta, danes predsednika zveze AŠSLO in člana FIA WMSC. Marsikje v karavani, tako med funkcionarji, organizatorji kot mehaniki, najdemo obraze, ki so tako kot Jereb idrijske ovinke napadali že pred skoraj četrt stoletja.