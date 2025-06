Tänak še povečal prednost, Rovanperä zletel s ceste #video

Visoke temperature in nepredvidljiva makadamska podlaga – na reliju Akropolis voznikom reli specialk ni lahko. Najbolje gre Estoncu Ottu Tänaku (Hyundai), ki je dobil pet sobotnih hitrostnih preizkušenj in še povečal prednost pred tekmeci. V soboto dopoldne je bil še drugi Francoz Adrien Fourmaux (Hyundai), nakar mu je večji kamen poškodoval vzmetenje.

Poglejte vrhunce sobotnega dirkanja v Grčiji:

Kalle Rovanpera je v soboto popoldne odstopil. Foto: Guliverimage Na četrtem in petem mestu sta po 13. od skupno 17 hitrostnih preizkušenj vodilni v prvenstvu Valižan Elfyn Evans (Toyota) in aktualni prvak Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), a imata že tri oziroma dobre štiri minute zaostanka. Enajsti brzinec je bil usoden za Finca Kalleja Rovanpero in Japonca Takamota Katsuto (oba Toyota). Dvakratni svetovni prvak je v enem od desnih zavojev nasedel na bankini. Sicer so ga navijači potisnili nazaj na progo, a je bil njegov yaris preveč poškodovan, da bi lahko dokončal hitrostno preizkušnjo. S ceste je zletel tudi Katsuta.

Dirka se bo končala v nedeljo.

Reli Akropolis, po 13. hitrostni preizkušnji:



1. Ott Tänak (Hyundai)

2. Sebastien Ogier (Toyota) +43,6

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) +2:08,0

4. Elfyn Evans (Toota) +3:04,4

5. Thierry Neuville (Hyundai) +4,17,7

6. Gregoire Munster (M-Sport Ford) +5:55,0