Sebastien Ogier zmagovalec na Sardiniji

Za Ogierja je današnja zmaga na šesti postaji sezone 2025 že tretja letos, peta na Sardiniji v karieri, skupno pa že 64.

Temelje za zmago je Ogier postavil v soboto, ko je etapo končal z 11 sekundami naskoka pred Estoncem. Poleg njiju je bil v boju za najvišja mesta ali za morebitno zmago le še Rovanperä; dirkač Toyote je kot tretji za moštvenim sotekmovalcem zaostajal 55 sekund, še en Toyotin dirkač Valižan Elfyn Evans na četrtem pa že štiri minute in pol.

Aktualni svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), je v petek odstopil na peti hitrostni preizkušnji, a se je v soboto vrnil na dirko. Zaradi nedokončanih hitrostnih preizkušenj ni imel možnosti za visoko uvrstitev, nazadnje je reli končal na 19. mestu, je pa dobil štiri točke za drugo mesto na "power stageu", zadnji preizkušnji relija, ki prinaša dodatne točke petim najboljšim in ga je danes dobil Rovanperä.

V ospredju je nazadnje Ogier obdržal večino naskoka, ki ga je imel pred tem zadnjim "brzincem". Začel ga je s 17 sekundami prednosti pred Tänakom, končal s slabimi osmimi. Sredi te preizkušnje po makadamski in precej grobi podlagi podeželskih cest na sredozemskem otoku pa je poskrbel še za trenutek strahu v moštvu Toyote, ko je v enem od zavojev izgubil oblast nad dirkalnikom in se zaletel v manjše drevo. A hitrost tam ni bila velika, tako da se je hitro rešil in nato brez večjih težav le prišel do cilja.

"Velika hvala vsem v ekipi, sijajno opravljeno delo"

"Ne vem točno, kaj je bilo, mislim, da je bila kolesnica tista, ki me je potegnila na napačno stran. A ni bilo tako hudo, ker je bila hitrost majhna. Na številnih relijih sem že slavil večkrat, a tu je nekaj posebnega. Drugačno okolje, posebna podlaga ... Velika hvala vsem v ekipi, sijajno opravljeno delo," je po koncu relija za prireditelje dejal zmagovalec.

Ogier, ki sicer tudi letos ne nastopa na vseh dirkah sezone, je dosegel peto zmago na relijih po Sardiniji po letih 2013, 2014, 2015 in 2021.

Čeprav ga je na koncu do zmage ločilo manj kot osem sekund, je imel Tänak mešane občutke. "Že ves konec tedna se mučim. Ni pravih občutkov, ni bilo super, sem pa naredil vse, kar sem lahko," je dejal Estonec.

Za najboljšo trojico je bil četrti Evans, peti pa še en voznik Toyote Japonec Takamoto Katsuta, a sta imela za zmagovalcem že pet in sedem minut zaostanka.

V SP vodi Evans s 133 točkami. Ogier je drugi s 114, Rovanperä pa tretji s 113. Za najboljšo trojico je na četrtem mestu Tänak s 108 točkami, Neuville je peti z 89. Med konstruktorji je prepričljivo prva Toyota s 312 točkami, drugi je Hyundai z 243.

Naslednja dirka v SP bo reli Akropolis v Grčiji med 26. in 29. junijem.