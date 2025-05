Tänaku zatajil dirkalnik, Ogier do svoje 63. zmage

Sebastien Ogier si je zmago zagotovil v sobotnem delu dirke, ko je izkoristil smolo estonskega tekmeca Otta Tänaka. Ta je vodil vse od petkove prve etape, a je zaradi težav s servomehanizmom izgubil skoraj minuto in zdrsnil na tretje mesto. Ogier je v nedeljo od 37 sekund naskoka do cilja ohranil še osem sekund in si privozil že sedmo zmago na portugalskem reliju, skupno pa 63. v karieri.

Poglejte vrhunce sobotnega dirkanja na Portugalskem:

Estonec je bil do predzadnjega brzinca v soboto na dobri poti, da obdrži vodstvo in tlakuje pot do zmage v nedeljo, a je zaradi tehničnih težav veliko izgubil. Pred nedeljo je imel tako 36 sekund zaostanka. Tänak je v nedeljo brez tehničnih težav spet blestel, a so bile razlike le prevelike. Dobil je tudi "power stage", zadnjo hitrostno preizkušnjo, ki prinaša dodatne točke. Skupno je slavil na več kot polovici hitrostnih preizkušenj, a je ostal brez končne zmage.

Ott Tänak Foto: Guliverimage Svetovnega prvaka iz let 2022 in 2023 Kalleja Rovanpero je do cilja še prehitel, na koncu je bila razlika med njima štiri sekunde, za nekdanjega serijskega prvaka iz Francije pa mu je zmanjkalo kilometrov. Aktualni svetovni prvak, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), je bil četrti, za Ogierjem je zaostal 38 sekund, Japonec Takamoto Katsuta (Toyota) pa peti z 1:41 minute zaostanka.

Šele šesti je bil Valižan Elfyn Evans. Dirkač Toyote je sicer dobil četrtkov uvodni superspecial v Figueiri de Foz, a pozneje ni bil več v boju za visoka mesta. Je pa kljub slabemu točkovnemu izkupičku, na Portugalskem je dobil le devet točk, ostal na vrhu seštevka.

"Ott je letel skozi celoten konec tedna, a v reliju hitrost ni vse. Ponosen sem, da sem še vedno konkurenčen po vseh teh letih. Še enkrat smo dokazali, da imamo dobro ekipo, zdaj sem sedemkratni zmagovalec Portugalske. Niso pa pomembne samo številke, ampak tudi vzdušje, gledalci, ki ti dajo dodatno energijo," je dejal Ogier. "Danes je bilo res dobro, a po včerajšnjem razočaranju je bilo težko. Na srečo smo avto popravili, razočaranje pa je veliko, saj smo bili boljši od Toyot. A občutek v novem dirkalniku je dober in to bo spodbuda za naprej," pa je bil kljub slabemu razpletu optimističen Tänak.

Naslednji reli za svetovno prvenstvo bo preizkušnja na Sardiniji med petim in osmim junijem.

Reli Portugalska:



1. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota)

2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) +8,7

3. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) +12,2

4. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) +38,5

5. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) +1:41,9

6. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) +2:31,0



Skupni seštevek (5/14):



1. Elfyn Evans/Scott Martin (VBr/Toyota) 118 točk

2. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Fin/Toyota) 88

3. Sebastien Ogier/Vincent Landais (Fra/Toyota) 86

4. Ott Tänak/Martin Järveoja (Est/Hyundai) 84

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Bel/Hyundai) 78

6. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Jap/Irs/Toyota) 51