Očala, ki so znani Slovenki spremenila življenje #nagradnaigra

Od leta 1900 vse do današnjih dni se je za merjenje očesa in izračun stekel uporabljal splošni model človeškega očesa (t. i. shematsko oko), ki je predpostavljal, da so vsa očesna zrkla enako dolga (= 24 milimetrov).

"Kljub temu da so se tehnologija in stekla nenehno izboljševala in da že dolgo vemo, da se dolžina očesa od posameznika do posameznika razlikuje tudi do deset milimetrov (od 20 pa vse do 30 milimetrov), je osnova za izračun stekla ostala enaka. To pusti kar 98 odstotkov svetovnih uporabnikov očal s stekli, ki se ne prilegajo natančno njihovim edinstvenim očem. Skoraj 118 let po prvi definiciji shematskega očesa je Rodenstock prvi v industriji dosegel preboj in nadomestil zastarel izračun z novo tehnologijo. Rodenstock je uspel za vsakega uporabnika posebej do mikrometra natančno izračunati velikost očesnega zrkla in tukaj je pač ta prednost, da se da izračunati za vsakega uporabnika natančno in precizno korekcijsko steklo," uvodoma pove Milena Pregl, ki deluje kot optik v Optiki Krstič.

Pomembno vlogo pri tem ima naprava DNEye® Scanner. Kako torej Rodenstock naredi izračun za posamezno oko? Kako iz podatkov DNEye Scanner podjetje Rodenstock izdela unikatni očesni model in na podlagi tega modela izračuna podatke za steklo, ki posamezniku ustreza do mikrometra? "Z uporabo naprave DNEye® Scanner in patentiranih tehnologij, se določi več kot sedem tisoč podatkovnih točk in več kot 80 parametrov posameznikovega očesa. V kombinaciji s standardnimi predpisanimi vrednostmi (sfera, cilinder, os, adicija) se vsi posameznikovi edinstveni biometrični podatki uporabijo za izdelavo unikatnega biometričnega modela očesa in nato digitalno prenesejo neposredno v proizvodnjo njegovih korekcijskih stekel. Takšna korekcijska stekla uporabniku ustrezajo do mikrometra natančno. Nato se predpiše dioptrija, izberejo okvirji, pacienta se tudi slika z napravo ImpressionIST, ki omogoči popolno izdelavo stekel tudi glede na lego okvirja na pacientovem obrazu," razloži Milena Pregl.

Zakaj je biometrična preciznost pomembna?

Ključ do razumevanja revolucionarne tehnologije, ki je v ozadju biometričnih inteligentnih očal, je v razumevanju dinamike celotnega sistema vida in zavedanju, da vidimo z možgani, ne z očmi. Pravzaprav so možgani tisti, ki zaznavajo, kaj se dogaja okoli nas oziroma v našem okolju. Če želimo zagotoviti enostavno navigacijo po njem, so nujna očala, ki lahko omogočajo najboljši možni vnos podatkov. Le tako lahko naši možgani prejmejo točne informacije, ki jih potrebujejo za natančno orientacijo in dojemanje, kaj se dogaja v okolici, da lahko ustrezno ukrepamo. Z natančnim izračunom korekcijskih stekel, z individualnimi biometričnimi podatki zagotovimo podporo našemu centralnemu in perifernemu vidnemu podsistemu.

"Ljudi je treba dojemati kot posameznike z očmi različnih oblik in velikosti. Da, pri izdelavi korekcijskih stekel moramo upoštevati, da dejansko mi vidimo z možgani, in ne z očmi in da so oči kot kot nek prevodnik, ki mu moramo omogočati čim boljši vnos podatkov. Zato je zelo pomembno, da so stekla izdelana kar se da natančno, da se lahko potem uspešno znajdemo v vsakdanjem okolju in izzivih, ki nam jih prinaša današnji čas. Izbira kakovostnih stekel za vsakega uporabnika je zelo pomembna zadeva za orientacijo in zaznavanje vsega v okolju. Rodenstockova stekla so najboljša izbira za uporabnike, ki imajo vse vrste očesnih napak, kot so kratkovidnost, daljnovidnost, presbiopija," pove Milena Pregl.

Sistem boljšega vida

Pravilna izbira stekel omogoča kakovostno življenje tako v službi kot v prostem času. Korekcijska stekla, ki so prilagojena posameznikovim unikatnim očem, tako lahko zagotavljajo mnoge pomembne rezultate. Ostrejši in bolj kontrasten vid, pod vsakim kotom gledanja. Krajši čas navajanja na nova stekla, še posebej na progresivna stekla, ki običajno zahtevajo več časa navajanja. Večje udobje vida, bolj izrazito zaznavanje barv. Boljši vid v mraku. Boljše zaznavanje gibanja. Rodenstockova stekla so dvakrat bolj odporna na praske od ostalih stekel. Odlika Rodentovckovih stekel je predvsem njihova kakovost, dolga obstojnost ter izredno lahko čiščenje.

Rodenstockova očala v celoti ponujajo nekaj, česar ne more ponuditi noben drug proizvajalec očal na svetu: sistem boljšega vida. A tu se zgodba ne konča – popolna očala si želimo uporabljati čim dlje. Visokotehnološki nanosi Rodenstock imajo lahko tako za očala kot stekla zaščitni učinek pred umazanijo, prahom, modro svetlobo ter številne druge prednosti.

Pozitivna uporabniška izkušnja Urške Ahac

Urška Ahac, nekdanja alpska smučarka, danes pa nutricionistka in kineziologinja, očala nosi že nekaj let, kljub rednemu nošenju se ji je vid v zadnjih letih precej poslabšal. Rešitev je poiskala pri podjetju Rodenstock, kjer so ji s pomočjo DNEye Scannerja priskrbeli tehnološko dovršena in visokoprecizna korekcijska stekla nemške kakovosti, ki so narejena popolnoma po meri, in ji tako pomagali odpraviti dolgoletne težave z vidom. Vsako posamezno oko je namreč unikatno in unikatna morajo biti tudi korekcijska stekla.

"Pred leti sem dobila namig, da se razlog za glavobole morebiti skriva v slabem vidu. Odpravila sem se do optika, kjer sem dobila potrditev, da so glavoboli res povezani s slabim vidom. Ko sem dobila svoja prva očala, se je zadeva na hitro popravila, a ne za dolgo, čez pol leta je bila situacija spet slabša. Prijatelj mi je na osnovi njegove pozitivne izkušnje nato priporočil tehnologijo, meritve in rešitve podjetja Rodenstock. In res, poiskala sem optiko, ki ponuja meritve oči z tehnologijo Rodenstock. Hitro sem spoznala, da gre v tem primeru za resnično individualno obravnavo, prilagojeno lastnim očem. Optiki so mi obrazložili vso tehnologijo, ki jo uporabljajo pri izdelavi korekcijskih stekel, zakaj je ta personalizacija pravzaprav tako pomembna, kaj dela njihova unikatna korekcijska stekla tako unikatna. Celoten postopek, od izbire do prejema korekcijskih stekel do prejema, je izjemno hiter. Na koncu so rezultat unikatna biometrična očala. Kmalu sem dobila svoja prva unikatna, personalizirana očala, ki jih nosim še danes. Z njimi vidim ostro, jasno, natančno," komentira Urška Ahac.

"Moje oči počivajo"

"Posebej cenim, da so moja korekcijska stekla dodatno odpornejša proti umazaniji, kar mi pride prav pri rokovanju z majhnim otrokom. Dodatno imam korekcijska stekla zaščitena tudi proti modri svetlobi. Moja korekcijska stekla so opremljena z nanosom, ki zagotavlja celovito zaščito pred škodljivo svetlobo. Sploh v večernih urah mi je to zelo pomembno. Skupaj z vsemi možnostmi nadgradenj, ki jih podjetje Rodenstock ponuja, sem se odločila za sebi najljubšo kombinacijo očal. Ključna razlika? Zdi se, da z korekcijskimi stekli Rodenstock danes moje oči dobesedno počivajo," nadaljuje sogovornica.

"Rezultati so bili hitro opazni. Prej sem morala denimo očala premikati ob različnih kotih, če sem želela nekaj res dobro videti. Dobro in bolje vidim v mraku. Pomembna razlika je prilagajanje. V bistvu se sploh ne spominjam, da bi bila nujna kakšna faza prilagajanja na nova očala. Tudi glavobolov več nimam v takih obliki in pojavnosti kot nekoč. Pomembna mi je bila tudi sama oblika. Očala imamo na obrazu vsem na ogled, zato in tudi zaradi drugih razlogov, je še kako pomemben njihov dizajn. Rodenstock ponuja širok nabor različnih dizajnov. Tudi v optiki so mi pomagali, povedali, kaj mi ustreza po njihovem strokovnem mnenju. Povratna informacija s strani strokovnjakov je zelo pomembna. Pomembno mi je tudi, da Rodenstock ponuja tudi sončna očala, združila sem tako korekcijska in sončna očala, kar s pridom uporabljam na vsakdanji ravni. Vse to so razlogi, zakaj bi priporočila, da ljudje poiščejo optiko, ki ponuja Rodenstockova stekla oziroma meritve z njihovih naprav," sklene.

