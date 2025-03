Zaradi nevarnosti zaprli cesto v dolino reke Idrije

Občina Kanal je zaradi nevarnosti konec februarja zaprla lokalno cesto Kambreško–Mlin–Podravne, ki s Kambreškega vodi do sicer zaprtega mostu Podklanec v dolini reke Idrije. Zaprtje bo trajalo od dva do tri mesece, medtem pa se z italijansko stranjo dogovarjajo, da bi most rekonstruirali in znova odprli za promet.

Sodelavec za investicije in vzdrževanje cest na občini Matjaž Gusak je novinarjem pojasnil, da so ob ogledu 26. februarja ugotovili več nepravilnosti in potencialnih nevarnosti na omenjenem odseku. Predvsem gre za podrta drevesa in kamenje, ki pada iz kamnitih zložb. Na vozišču so poleg tega poškodbe, kar ovira varno uporabo ceste, je dodal.

Treba bo odstraniti suha oziroma že padla drevesa, očistiti vodne prepuste ter pregledati podporne in oporne suhe zidove. Cesto bi lahko usposobili v dveh ali treh mesecih. Pred večjimi posegi pa bo potrebna odločitev glede mostu.

Skupaj z občino Srednje v Italiji so se v Kanalu odločili za rekonstrukcijo mostu, je povedal Gusak. Za ta namen so v letošnjem proračunu namenili 50 tisoč evrov za ureditev projektne dokumentacije. Če bi šlo vse po načrtu, tudi s pridobitvijo soglasij, bi lahko obnovo mostu po njegovih besedah začeli v prihodnjem letu.

Rekonstrukcija naj bi stala do 250 tisoč evrov

Rekonstrukcija mostu bi po ocenah italijanske civilne zaščite lahko stala do 250 tisoč evrov. Občina Kanal je v načrt razvojnih programov pod postavko Sanacija mostu Podklanec poleg letošnjih 50 tisoč za prihodnje leto predvidela še 200 tisoč evrov.

Na slabe razmere na cesti so krajani občinsko upravo opozorili že leta 2018, v začetku leta 2021 je nato občinski izvajalec opravil najnujnejša vzdrževalna dela. V tem času so zaradi poškodb na kamnitih nosilcih zaprli tudi cestni promet čez most, ki ga je med 1. svetovno vojno zgradila italijanska vojska, dolga desetletja pa je bil ena glavnih cestnih povezav z Benečijo.

Neasfaltirano cesto v dolino Idrije trenutno največ uporabljajo domačini za dostop do gozdnih parcel, v poletnih mesecih pa tudi kopalci, ki se hodijo osveževat v reko.