Zaradi ureditve Čufarjeve ulice bo od petka, 7. marca, do predvidoma 9. marca 2025 za ves promet zaprta Resljeva cesta v križišču s Čufarjevo ulico, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL). V soboto in nedeljo, 8. in 9. marca, bodo zaprte tudi površine za pešce s Čufarjeve ulice na Resljevo cesto, v petek, 7. marca, pa bo za pešce tam urejen koridor.