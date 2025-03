Zaradi nadaljevanja del bo od 6. do predvidoma 23. marca za ves promet zaprta Linhartova cesta na odseku od URI Soča do krožišča Štajerske in Savske ceste ter Flajšmanove in Žalske ulice. Od zapore do Stolpniške ulice pa bo promet potekal izmenično enosmerno, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.