Bojan Emeršič: To je prva stvar, ki si jo nadenem zjutraj, in zadnja, ki jo zvečer odložim

Korekcijska stekla s pravilno, ustrezno dioptrijo imajo velik vpliv na vsakdanje življenje na poklicni ali zasebni ravni. Prav je, da ob nakupu očal to upoštevamo. Tega se zaveda tudi priznani slovenski igralec Bojan Emeršič, ki že vrsto let prisega na rešitve podjetja Rodenstock v Optiki Kuhar . Eden najbolj vsestranskih slovenskih igralcev, ki se je marsikomu v spomin vtisnil predvsem s svojo doživeto igro in zabavnimi liki, pravi, da je v življenju vseskozi zelo dobro videl. "Pravzaprav sem bil zelo ponosen na to, da sem tako dober videc. Težko mi je kaj v življenju ušlo," pove. Vse do trenutka, ko so črke v knjigi postale le še črno-bele lise. Na njegovo žalost so bile takrat vse oči občinstva uprte vanj. Na njegovo srečo si je s svojimi izkušnjami znal pomagati.

"Zgodilo se je nekje pred 15 leti, ko so me povabili na predstavitev knjige določenega pisatelja. Na predstavitvi sem bil zadolžen, da iz knjige berem odlomke vsebine. Doma sem branje vadil pri dnevni svetlobi, na dogodku pa je bila ambientalna. In ko sem odprl knjigo, črk enostavno ni bilo, bile so samo črno-bele lise. Hitro sem spoznal, da bom večer težko izpeljal tako, kot sem si ga zamislil. Vseeno sem nato dogodek odvodil tudi s pomočjo tega, da sem zadeve obrnil malce na humor, smeh. Občinstvo sem prosil, ali mi lahko kdo posodi kakšna očala. Spominjam se, da mi je starejša gospa res posodila gromozanska očala, ki so mi nato tudi pomagala prebrati knjigo, ki smo jo predstavljali (smeh, op. p.). To je bil tudi dogodek, ko sem se zavedal, da bom tudi sam potreboval očala," se spominja Bojan Emeršič.

Foto: Jan Lukanović

Rešitev je nemudoma poiskal v Optiki Kuhar na Ptuju, kjer so zanj najprej naredili bralna očala. "To so bila moja prva očala, izredno simpatična. Vid se mi je nato začel slabšati še hitreje, hitro sem ugotovil, da bom potreboval tudi očala za daleč. V igralskem poklicu je povsem običajno, da moraš v zaodrju nekaj na hitro prebrati in potem vsebino na odru odigrati. Spominjam se dogodka, ko sva s svojo soigralko morala odigrati neki prizor, pri katerem nisem smel imeti očal. Med igro mi je vseskozi namenjala čudne poglede, se prijemala za nos, dotikala obraza. Ko sva prišla v zaodrje, sem jo vprašal, ali je želela kihniti. Odgovorila mi je, da sem med igro tako buljil vanjo, da je sama mislila, da ji nekaj teče iz nosa. Takrat sem opazil, da imam tudi na daleč slab vid in da sem začel predmete, ljudi ostriti. Jasno, ko ti začneš ljudi na odru gledati tako, imajo občutek, da je z njimi nekaj narobe. Rešitev sem poiskal in dobil v progresivnih očalih znamke Rodenstock, ki mi služijo za vse. Meritve smo opravili s tehnologijo podjetja Rodenstock in moram reči, da sem z rezultati resnično zadovoljen," razloži Bojan Emeršič.

Foto: Jan Lukanović

"Prva stvar, ki si jo nadenem zjutraj, in zadnja stvar, ki jo odložim"

Igralski poklic je zelo specifičen. "Na oder pod močno svetlobo velikokrat prihajamo iz temnih prostorov, reflektorji so zelo močni, nekaj se vseskozi premika. In veliko mojih sodelavcev se je že pritoževalo nad tem, da jih bolijo oči, da se jim očala ne prilagajajo na različne vrste svetlobe. Jaz osebno nikoli nisem imel teh težav. Rodenstockova očala služijo svojemu namenu in se zelo hitro prilagodijo različnim svetlobnim izzivom. Na očala sem pravzaprav pozabil, nimam občutka, da jih sploh nosim. Z njimi sem postal še nekdo, ki ima zelo dober vid na različne načine," ocenjuje Bojan Emeršič.

Foto: zajem videoposnetka

Progresivna očala znamke Rodenstock uporablja ves dan. "To je prva stvar, ki si jo nadenem zjutraj, in zadnja stvar, ki jo odložim. Uporabljam jih tudi med vožnjo, v gledališču, za branje, za vse. Uporabljam tudi sončna očala s progresivnimi stekli, ki mi poleti zelo koristijo. V vsakem primeru so očala postala del mene, brez očal si na odru težko predstavljam delovati. Kar je lahko težava, ker vse vloge ne morejo imeti očal. Smešno bi bilo, če Hamlet imel očala, tega verjetno še ni bilo. Čeprav zakaj pa ne (smeh, op. p.)? Moram reči, da sem zadnje čase začel opažati, da očala jaz kar z neko domišljijo poskušam vključiti v predstavo in jih malo vsiliti režiserju kot nekaj, kar ta vloga, ki jo jaz igram, mora imeti (smeh, op. p.)," pove Bojan Emeršič, ki, kot pravi, v Optiko Kuhar tako rad prihaja tudi zato, "ker so se znali prilagoditi njegovim kapricam, tako značilnim za umetnike. Naredili smo popolne meritve, do potankosti se je izpililo to, kar lahko jaz skozi ta očala vidim. Bili so prilagodljivi, tudi glede tega, kakšne okvirje si želim. Pri Optiki Kuhar in znamki Rodenstock so mi nedvomno pomagali rešiti moje težave z vidom," sklene vrhunski slovenski igralec.

Foto: zajem videoposnetka

Prvi v industriji dosegli preboj

A zakaj so očala Bojana Emeršiča pravzaprav tako posebna? O unikatnih steklih podjetja Rodenstock in njihovi tehnologiji smo spregovorili tudi s Saro Leben iz Optike Kuhar, kjer letos praznujejo 30 let svojega obstoja in so pionirji ponudbe Rodenstock tehnologije, njihovih stekel in okvirjev v Sloveniji.

Foto: Jan Lukanović

"Dejstvo je, da večina proizvajalcev stekel še vedno izdeluje stekla, ki so narejena na zastarel način, po shematskem očesnem modelu, primernem le za peščico ljudi. Ozkogledna miselnost se je namreč od leta 1900 pa vse do danes osredotočala na standardizirani shematski model človeškega očesa, ne pa na razumevanje razlik med očmi posameznikov. Predpostavljalo se je, da so vsa očesna zrkla dolga natančno 24 mm. Čeprav so se tehnologija in stekla nenehno izboljševala in da že dolgo vemo, da se dolžina oči od posameznika do posameznika lahko razlikuje za kar deset milimetrov, je osnova za izračun stekel ostala popolnoma enaka. Če temu problemu dodamo še druge standardne očesne parametre, ki jih je treba upoštevati pri meritvah in sami izdelavi stekel, se s shematskim modelom očesa ujemata le dva odstotka vseh oči na svetu. Rodenstock je tako prvi v industriji dosegel preboj in nadomestil izračun z novo tehnologijo DNEye® Scanner," pove Sara Leben, optik in optometrist v Optiki Kuhar.

Foto: zajem videoposnetka

Z uporabo naprave DNEye® Scanner in patentiranih tehnologij se določi več kot sedem tisoč podatkovnih točk in več kot 80 individualnih parametrov očesa. V kombinaciji s standardnimi predpisanimi vrednostmi se edinstveni biometrični podatki prenesejo neposredno v proizvodnjo korekcijskih stekel z ustrezanjem do mikrometra natančno.

Gledamo z očmi, a vidimo z možgani

Ključ do razumevanja revolucionarne tehnologije, ki je v ozadju biometričnih inteligentnih očal, je v razumevanju dinamike celotnega sistema vida in v zavedanju, da gledamo z očmi, a vidimo z možgani. "Rezultati so najostrejši mogoči vid iz vseh zornih kotov, širše vidno polje, hitrejša prilagoditev na nova očala, večje udobje vidne zaznave, boljši kontrastni vid in boljši vid v mraku. Biometrična inteligentna očala so odlična rešitev za vse vrste očesnih napak ne glede na to, ali se srečujete s kratkovidnostjo, daljnovidnostjo, astigmatizmom ali starostno slabovidnostjo. Uporaba revolucionarne tehnologije pri izdelavi korekcijskih stekel bistveno izboljša izkušnjo vida," razloži Sara Leben.

Foto: zajem videoposnetka

Rodenstockova očala ponujajo nekaj, česar ne more ponuditi noben drug proizvajalec očal na svetu: sistem boljšega vida. A tu se zgodba ne konča – popolna očala si želimo uporabljati čim dlje. Visokotehnološki nanosi Rodenstock tako za očala kot stekla imajo zaščitni učinek pred umazanijo, prahom, modro svetlobo ter številne druge prednosti.

Stekla Rodenstock so poleg natančnosti tudi izjemno kakovostna. Odlikujejo jih dolga življenjska doba in vrhunski nanosi, ki omogočajo dolgotrajen, kristalno čist pogled, preprosto čiščenje, zaščito pred potencialno škodljivimi elementi modre svetlobe iz zagotavljanje, da oči dobijo le tisto svetlobo, ki jo resnično potrebujejo.