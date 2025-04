Slovenski igralski par pričakuje tretjega otroka

Bojan Emeršič in Viktorija Bencik Emeršič pričakujeta tretjega otroka, poroča revija Suzy, njunima sinovoma Tiborju in Oskarju se bo letos pridružil novorojenček.

Igralski par – on ima 61 let, ona 21 let manj – je skupaj že dve desetletji, poročena pa sta od leta 2012. Leta 2009 se jima je rodil Tibor, pet let pozneje Oskar, letos prihaja še en član ali članica družine.