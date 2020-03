Bodečo Nežo za seksistično izjavo letos dobi igralec Bojan Emeršič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uredništvo portala spol.si in kolektiv Rdeče zore sta razglasila prejemnika bodeče neže za seksistično izjavo leta, ki je pripadla igralcu Bojanu Emeršiču.

Emeršič je januarja za Delovo prilogo Vikend dejal: "Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo."

"Pomanjkljivo razumevanje enakosti med spoloma"

Kot so zapisali organizatorji izbora, izjava kaže na pomanjkljivo razumevanje tako enakosti med spoloma kot tudi prizadevanj žensk za enake možnosti in napeljuje, da borba za pravice žensk neposredno ogroža doživljanje (moške) spolnosti.

V ožjem izboru so bili leto poleg Emeršiča še tajnik Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić, glasbenik Tim Kores, športni novinar RTV Slovenija Andrej Stare in novinar Dela Andrej Krbavčič.

Bodečo Nežo za seksistično izjavo leta podeljujejo kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala Spol.si skupaj z zainteresirano javnostjo. "Ta nečastni naziv lahko doleti vse, ki javno napadajo, ponižujejo in žalijo druge na podlagi spola, spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete," so zapisali.