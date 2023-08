Na prvenstvu je slavila španska nogometnega reprezentanca, ki je na finalni tekmi v Sydneyju v nedeljo premagala Anglijo z 1:0.

Pred finalom sta domači reprezentanci srečo med drugim zaželela tudi princ William in David Beckham. Oba sta na svojih družbenih omrežjih objavila posnetke s svojima hčerama, na katerih sta nogometašicam dejala, da navijata zanje in jim želita vso srečo.

Britanski prestolonaslednik je v posnetku dejal, da mu je zelo žal, da se finala ne bo mogel udeležiti v živo, ampak je zelo ponosen na vse, kar so nogometašice dosegle in koliko ljudi so s svojim igranjem navdušile. Srečo jim je zaželela tudi princesa Charlotte.

Podoben posnetek je objavil tudi nekdanji nogometaš David Beckham, ki je skupaj s hčerko Harper nogometašicam čestital za uspeh in jim zaželel srečo v finalu.

