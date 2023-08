Svetovne prvakinje na vročem oddihu na Ibizi #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Misa Rodriguez in Jennifer Hermoso sta si s kolegicami iz reprezentance privoščili morski oddih na Ibizi.

Misa Rodriguez in Jennifer Hermoso sta si s kolegicami iz reprezentance privoščili morski oddih na Ibizi. Foto: Profimedia

Španske nogometne reprezentantke so po zmagi na svetovnem prvenstvu skupaj odšle na zaslužen dopust. Ujeli so jih na jahti pri balearskem otoku Ibiza.

Nogometašice, ki so Španiji v nedeljo priigrale prvi naslov svetovnih prvakinj, zmago proslavljajo na počitnicah na Ibizi. Tam so jih paparaci ujeli na zasebni jahti, kjer se zabavajo in uživajo v morskih vragolijah.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Kolegicam se je na Ibizi pridružila tudi Olga Carmona, strelka zmagovitega gola na finalni tekmi z Angležinjami, ki pa je v trenutkih po zmagi doživela osebno tragedijo. Po finalu je namreč izvedela, da ji je umrl oče.

"Ne da bi vedela, sem imela svojo zvezdo, še preden se je tekma začela," je po tekmi objavila na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, "vem, da si mi dal moč, da dosežem nekaj edinstvenega. Vem, da si me nocoj opazoval in da si ponosen name. Počivaj v miru, oče."

Na jahti je bila tudi Jennifer Hermoso, ki jo je na prvenstvu med podelitvijo priznanj na usta poljubil predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales in s tem v javnosti sprožil ogorčene odzive.