Evforija v taboru La Roje: Španke do prestižnega naslova

Španija, ki je pred tem najdlje prišla do osmine finala, je na letošnjem turnirju osvojila svoj prvi naslov svetovnih prvakinj. Na minulih osmih tekmovanjih so bile najbolj uspešne nogometašice iz ZDA s štirimi zmagoslavji v letih 1991, 1999, 2015 in 2019. Nemke so dvakrat zmagale v letih 2003 in 2007, po enkrat pa Norvežanke 1995 in Japonke 2011.

Najboljša igralka letošnjega zaključnega turnirja je Španka Aitana Bonmati, najboljša mlada igralka pa njena rojakinja in komaj 19-letna Salma Paralluelo. Najboljša vratarka je Angležinja Mary Earps, strelka pa Japonka Hinata Miyazawa s petimi goli.

Najboljša igralka Aitana Bonmati in najboljša vratarka Mary Earps. Foto: Reuters

Finalni obračun na olimpijskem stadionu v Sydneyju je bil od prve do zadnje minute razburljiv in prepoln lepih nogometnih potez. Po uvodnem tipanju so prvo nevarno akcijo izpeljale Angležinje v 16. minuti, žoga pa je po strelu Lauren Hemp zadela okvir vrat.

Le minuto kasneje so zagrozile tudi Španke, po kombinirani akciji se je v sijajni priložnosti znašla Alba Maria Redondo, njen strel pa je z refleksno obrambo zaustavila angleška vratarka Mary Earps.

Dvanajst minut kasneje je Earps le "kapitulirala". Po grobi napaki njenih soigralk na sredini igrišča je Mariona Caldentey lepo podala do Olge Carmone, ki je z diagonalnim strelom po tleh svoje soigralke popeljala v vodstvo z 1:0.

Izjemna Olga Carmona:

Nogometašice s Pirenejskega polotoka so si v končnici prvega polčasa priigrali dve lepi priložnosti. V 37. minuti je Irene Paredes z enajstih metrov streljala mimo vrat, v prvi minuti sodnikovega podaljška pa je Salma Paralluelo zadela vratnico.

Tudi drugo polovico tekme so bolje pričele Španke. Že v 49. minuti so si priigrale lepo priložnost, po strelu Caldentey pa se je znova izkazala Earps. V 62. minuti je zagrozila tudi Aitana Bonmati, njen strel z 20 metrov pa je končal prek vrat.

Šok v taboru angleških navijačev. Foto: Guliverimage

V 64. minuti je angleška reprezentantka Keira Walsh v svojem kazenskem prostoru igrala z roko, po posredovanju Vara in nekajminutnem pregledu posnetkov iz vseh možnih kotov pa je ameriška sodnica Tori Penso pokazala na 11-metrovko. Odgovornost je na svoja ramena prevzela Jenifer Hermoso, a jo je angleška čuvajka mreže Earps "prebrala" in ubranila njen strel.

Razočarane Angležinje. Foto: Reuters

V nadaljevanju so bile bolj aktivne angleške nogometašice, kljub terenski pobudi pa si izrazitih priložnosti niso priigrale. V 13-minutnem sodniškem podaljšku so bile zaradi tvegane in odprte igre Angležinj veliko nevarnejše Španke, v bliskovitih nasprotnih napadih pa niso ukanile obrambe svojih celinskih tekmic, ki so se po lanskem zmagoslavju na evropskem prvenstvu na domačih tleh nadejale še krone na letošnjem mundialu v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Stadion Avstralija, gledalcev 75.784,

sodnice: Penso, Nesbitt, Mayo (vse ZDA).

Strelka: 1:0 Carmona (29.).

Španija: Coll, Battle, Paredes, Codina (od 73. Andres), Carmona, Bonmati, Abelleira, Hermoso, Redondo (od 60. Hernandes), Caldentey (od 90. Putellas), Paralluelo.

Anglija: Earps, Bronze, Carter, Bright, Greenwood, Daly (od 46. Kelly), Stanway, Walsh, Toone (od 87. England), Hemp, Russo (od 46. James).

Rumena kartona: Paralluelo; Hemp.

Rdeči karton: /.

