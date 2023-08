Opravičilo za sporni poljub na usta

"Vsekakor sem naredil napako in to moram priznati," je dejal Rubiales v videu, ki ga je na družbenih omrežjih objavila španska televizija.

"To sem storil brez kakršnegakoli slabega namena v trenutku največjega razburjenja. Tukaj smo to videli kot nekaj povsem naravnega in običajnega, zunaj pa je povzročilo nemir. Ne preostane mi drugega, kot da se opravičim in se kaj naučim iz tega. In ko zastopam zvezo, moram biti bolj previden," je dejal in, kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, dodal, da se mu zdi bes v domovini "idiotski".

Rubiales je med podelitvijo priznanj po koncu finalne tekme v Sydneyju objel vsako članico ekipe, le pri Jennifer Hermoso je temu dodal še poljub na lice in nato še na usta.

Sprva sta tako Rubiales kot Hermosova zanikala, da je šlo pri domnevno nezaželenem poljubu za neprimerno gesto.

"To je bila povsem spontana obojestranska gesta zaradi neizmernega veselja, ki ga prinaša zmaga na svetovnem prvenstvu," je dejala Hermosova.

"S predsednikom imava odličen odnos. Njegovo vedenje z vsemi nami je bilo izjemno in to je bila naravna gesta naklonjenosti in hvaležnosti. Geste prijateljstva in hvaležnosti ni mogoče prezreti, zmagale smo na svetovnem prvenstvu."

Vendar pa je igralka v nedeljo na Instagramu objavila video, ki prikazuje slavje v slačilnici, v katerem je na zbadanje soigralk med smehom odgovorila z besedami: "Ni mi bilo všeč!"

