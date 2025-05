Ganljivo ozadje imena 17-letnega nogometnega genija Lamina Yamala

Po poročanju španskega medija Tribuna se za imenom skriva globoko osebna in ganljiva zgodba, ki nima povezave z družinsko tradicijo.

Polno ime Lamina Yamala je Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Priimek Nasraoui nosi po očetu Maročanu, Ebana po mami iz Ekvatorialne Gvineje, medtem ko imeni Lamine in Yamal, po katerih je mladi nogometni zvezdnik poznan, nista družinski, ampak sta poklon dvema popolnima neznancema, ki sta njegovi družini pomagala v enem najtežjih obdobij.

Ko je bil njegov oče še mlad, se je družina znašla v hudi finančni stiski in ni mogla več plačevati najemnine. V teh kritičnih trenutkih sta jim nesebično priskočila na pomoč dva moška – po imenu Lamin in Jamal, čeprav nista imela nobene sorodstvene povezave z družino. Oče si je takrat obljubil, da bo, če bo kdaj imel sna, ta nosil imeni teh dveh ljudi, ki sta jim stala ob strani, ko so najbolj potrebovali pomoč.

Lamine Yamal je bil v sredo z zadetkom v spektakularni polfinalni tekmi Lige prvakov, v kateri je Barcelona remizirala z Interjem s 3:3, pri 17 letih in 291 dnevih postal najmlajši strelec v polfinalu lige prvakov. V tem pogledu je prehitel tudi Kyliana Mbappeja, ki je bil ob svojem zadetku leta 2017 v dresu Monaca star 18 let in 140 dni. Yamal je na prvi polfinalni tekmi Barcelone in Interja odigral že 100. tekmo v dresu Barcelone, v tem času pa dosegel že 22 zadetkov in 33 asistenc.

