Sobotni večer je postregel s poslastico na španskih zelenicah, kjer sta se v finalu pokala pomerila Barcelona in Real Madrid, zmage s 3:2 pa so se po podaljšku razveselili nogometaši blaugrane. Srečanje pa je zaznamoval tudi incident na koncu srečanja, po katerem so rdeče kartone prejeli kar trije nogometaši Reala.

El clasico v soboto zvečer ni razočaral. Ravno nasprotno, Barcelona in Real Madrid sta v finalu pokalnega tekmovanja v Sevilli poskrbela za pravo poslastico, v kateri so se na koncu veselili nogometaši zasedbe Hansija Flicka, ki je dobil svoje prve tri el clasice na klopi Barcelone, kar je do zdaj na klopi katalonskega kluba uspelo le še Pepu Guardioli. Odločujoči zadetek je v podaljšku in 116. minuti srečanja dosegel Jules Kounde, ki je mojstrsko izkoristil napako obrambe Reala natančneje slabo podajo hrvaškega zvezdnika Luke Modrića. Barcelona je bila tudi tista, ki je prva na srečanju povedla, saj je v 28. minuti za 1:0 poskrbel Pedri.

Vrhunci tekme:

A sledil je preobrat Reala, v 70. minuti je za 1:1 zadel Kylian Mbappe, sedem minut kasneje pa je za preobrat dodal še Aurelien Tchouameni. A Barcelona je udarila še drugič, v 84. minuti je zadel še Ferran Torres. Redni del se je tako končal z izidom 2:2, v podaljšku pa so bili nato uspešnejši nogometaši Barcelone, ki so dobili še tretji zaporedni el clasico, razveselili pa so se že svoje 32. pokalne lovorike.

"Naredili smo vse, kar smo lahko, nimam kaj kritizirati moje ekipe. Dobro smo se branili, ta poraz boli, ker smo ostali brez lovorike. Barcelona je bila boljša v prvem polčasu, mi v drugem, prejeli smo res čuden drugi zadetek, ki ni bil v slogu naše igre, a se zgodi," je po koncu dejal trener Reala Carlo Ancelotti, ki je še dodal, da se bo njegova ekipa zdaj po izpadu iz lige prvakov in porazu v finalu pokala osredotočila na la ligo, a tudi tam njegovo zasedbo čaka težko delo, saj za Barcelono zaostaja štiri točke, svojo prihodnost na klopi Reala pa je pospremil z besedami: "Mogoče bom ostal, mogoče ne, o tem bomo govorili v prihodnjih tednih."

Antoniu Rüdigerju se zagotovo obeta huda kazen. Foto: Guliverimage

Po napetem obračunu je bilo ogromno govora znova o delu sodnika De Burgosa, ki je imel predvsem v zaključku tekme ogromno dela. "Ne bom komentiral dela sodnika, brez komentarja," je dejal Ancelotti. V zaključku srečanja so njegovi varovanci povsem izgubili živce, ko je v zadnjih minutah napadal Kylian Mbappe in storil prekršek v napadu nad Ericom Garcio, ki je ob tem še malce teatralno padel.

Ob tem so na klopi Reala povsem pobesneli, Antonio Rüdiger je proti sodniku vrgel celo košček ledu, ob njemu pa se je pred očmi povsem stemnilo tudi Lucasu Vasquezu, oba pa so pred vdorom na igrišče morali miriti delavci strokovnega štaba kluba. Oba sta prejela rdeči karton, zatem je zaradi ugovarjanja sodniku enaka kazen doletela še Juda Bellinghama. Močno je besnel tudi Vinicius Junior, ki pa jo je odnesel brez kazni.

Dogajanje v zaključku tekme:

RUDIGER WANTED TO KIII THE REF 😭😭



pic.twitter.com/xPIFYJna7L — Janty (@CFC_Janty) April 26, 2025

This man is 32 years old 😭😭 generational headloss from Rudiger

pic.twitter.com/jEy7Zak1fp — Footy Humour (@FootyHumour) April 26, 2025

"Na koncu niti ne vem, kaj se je zgodilo," dogajanja ni komentiral Ancelotti, ki je bil sicer povsem zraven burnega dogajanja. Rüdigerja sem v podaljšku zamenjal, ker ni mogel več teči, bil je povsem izčrpan," je samo še dodal italijanski strateg. Sploh Rüdigerju bi se tako lahko obetale hude sankcije, podobno velja tudi za celoten klub. V zapisniku tekme piše, da je "Rüdiger proti sodniku vrgel predmet, medtem ko ga je moralo zadržati več članov tehničnega osebja."

Veliko slavje v taboru Barcelone

Povsem drugačno pa je bilo stanje v taboru Barcelone, ki ostaja pri možnostih, da se v tej sezoni podpiše pod štiri lovorike. Ob superpokalu je zdaj v vitrinah blaugrane še pokalna zmaga, odlično pa zasedbi Flicka kaže tudi v la ligi, kjer vodijo, in tudi v ligi prvakov, kjer jih v sredo čaka prva tekma polfinala proti Interju.

Hansiju Flicku gre letos z Barcelono kot po maslu. Foto: Reuters

"Zelo sem ponosen na ekipo, neverjetno je, kako nikoli ne obupajo, vsi si to zaslužijo. Videti to slavje je bilo res nekaj neverjetnega, zelo sem vesel, to je velika zmaga," je bil presrečen Flick, ki se je na klop Barcelone preselil ob koncu lanske sezone, v tem času pa je poskrbel za veliki preporod ekipe. "Še vedno ostajamo v igri še za dve lovoriki, a moramo garati in delati do konca," je še dodal 60-letni nemški strokovnjak.

