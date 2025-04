Sodnik kritiziral Real TV, klub pred finalom izvedel bojkot

Glavni sodnik finala bo Ricardo de Burgos Bengoetxea, ki se je razjezil tabor Reala, ko je govoril o pritiskih nad sodnike, ki jih iz tedna v teden izvaja televizijska postaja Real Madrid TV. Omenjena postaja je tudi v tednu pred finalom, kot že večkrat med sezono, objavljala posnetke in kritizirala sodnike finala.

Burgos Begoetxea je dejal, da kritike vplivajo tudi na njegovo družinsko življenje. "Ko gre tvoj otrok v šolo in ga tam drugi otroci zmerjajo, da je njegov oče kradljivec in prihaja domov objokan, je to povsem pokvarjeno," je dejal sodnik sobotnega finala. "Svojega sina učim, da je njegov oče predvsem pošten, a da se tudi poštenim ljudem lahko pripetijo napake, kot se lahko vsakemu športniku."

"Na dan, ko bom zapustil to službo, želim, da bo moj sin ponosen na to, kar je njegov oče, kaj je sojenje na nogometnih tekmah in da mi je ta služba dala prave vrednote," je še dejal 39-letni španski sodnik.

Madridčani so zaradi izjav glavnega sodnika bojkotirali vse aktivnosti pred finalom, vključno s slavnostno večerjo, novinarsko konferenco ter terminom za fotografije. "Real Madrid je Španski nogometni zvezi sporočil, da se ne bo udeležil novinarske konference in uradnega treninga pred finalom," so sporočili iz RFEF.

Real Madrid je februarja v odprtem pismu zapisal, da je španska sodniška organizacija "zmanipulirana" in "popolnoma diskreditirana".

"Vsi bi morali razmisliti o tem, kam plujemo ter kaj si želimo od športa in nogometa," je dejal glavni sodnik sobotne tekme. Odgovorni za dogajanje v sobi za Var Pablo Gonzalez Fuertes, pa je bil odločen, da bodo skušali izzvati spremembe. "Ne dvomite, da bomo morali začeti sprejemati veliko resnejše ukrepe, kot smo jih do tega trenutka," je sodniškega kolega dopolnil Gonzalez Fuertes. "Ne bomo več dopustili tega, kar se dogaja. Spisali bomo zgodovino, ker tega ne bomo več prenašali."

Na besede sodnikov so se z uradno izjavo odzvali tudi pri Realu: "V klubu menimo, da so bile izjave, ki so jih danes podali sodniki finala pokalnega tekmovanja, nesprejemljive. Dodali so, da je vse skupaj še enkrat več pokazalo, "da ti sodniki jasno in očitno izražajo sovraštvo in nenaklonjenost do Reala Madrida". "Še bolj presenetljive so izjave, ki uporabljajo grozeč ton, namigujejo na enotnost sodnikov, da bi napovedali domnevne ukrepe ali dejanja, ki so daleč od načel pravičnosti, objektivnosti in nepristranskosti. Glede na resnost dogodkov klub upa, da bodo tisti, ki vodijo RFEF in sodniško organizacijo, ustrezno ukrepali," so še dodali.

Madridčani niso prvič to sezono postregli z bojkotom. Oktobra so se odpovedali tudi prireditvi za zlato žogo, saj so bili mnenja, da bi si jo bolj zaslužil njihov napadalec Vinicius Junior. Nagrado je takrat prejel vezist Manchester Cityja Rodri.

V španskem prvenstvu Real zaseda drugo mesto za Barcelono, ki ima pet krogov pred koncem štiri točke več. V finalu pokala pa se bodo Katalonci borili za 32. lovoriko, Real pa za 21.