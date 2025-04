Pol ducata golov za remi v Barceloni

Nogometaši PSG so v prvi polfinalni tekmi v torek v gosteh premagali Arsenal (1:0), sreda pa je prinesla še uvodno polfinalno dejanje dvoboja Barcelone in Interja. In to kakšno! Videli smo kar šest zadetkov, štiri že v prvem polčasu, na koncu pa sta se moštvi, ki imata skupaj v vitrinah osem lovorik v ligi prvakov, razšli s 3:3.

Liga prvakov, polfinale (prva tekma):

Sreda, 30. april:

Srečanje na olimpijskem stadionu v Barceloni se je začelo povsem po notah Interja. Že po 32 sekundah so gostje namreč povedli. Denzel Dumfries je lepo zaposlil Marcusa Thurama, ta pa je s peto zadel iz neposredne bližine. Barcelona je nato pritisnila proti vratom Yanna Sommerja, lepi priložnosti si je v prvih 20 minutah priigral predvsem Ferran Torres, a dvakrat po lepih akcijah zgrešil cilj.

V 21. minuti pa nov šok v Barceloni. Po prvem kotu za goste je bil najvišji Francesco Acerbi, nato pa je Dumfries z izjemnim udarcem zadel nebranjeni del mreže Wojciecha Szczesnyja in podvojil prednost nerazzurov. Le tri minute kasneje pa vendarle tudi veselje za domače. Po izjemni solo akciji je iz približno 13 metrov sprožil Lamine Yamal in s pomočjo leve vratnice znižal na 1:2.

Lamine Yamal je s pravo mojstrovino znižal na 1:2. Foto: Reuters

Barcin pritisk obrodil sadove

Yamal je nato ponovno preigraval na desni strani in udaril skoraj iz mrtvega kota, Sommer pa je z zadnjimi močmi žogo odbil v prečko. S tem pritiska domačih še ni bilo konec, zbranost švicarskega čuvaja mreže v vratih Interja je kmalu dvakrat preizkusil tudi Dani Olmo. V 38. minuti pa so napadi Kataloncev vendarle še drugič obrodili sadove. Po visoki podaji Pedrija je Raphinha z glavo žogo vrnil proti osrčju kazenskega prostora, tam pa jo je pričakal Ferran in zabil v nebranjeni del mreže.

Kmalu za tem je sledil šok za Barcelono. Poškodoval se je junak pokalnega finala Jules Kounde in svoje mesto na terenu prepustil Ericu Garcii. Tik pred koncem rednega dela prvega polčasa je imel nekaj težav tudi gostujoči kapetan Lautaro Martinez, a po posredovanju zdravniške službe nadaljeval s srečanjem. Izid se do polčasa ni več menjal.

Najboljši strelci lige prvakov: 13 – Guirassy (Borussia)

12 – Raphinha (Barcelona)

11 – Kane (Bayern), Lewandowski (Barcelona)

8 – Dembele (PSG), Haaland (Manchester City), Martinez (Inter), Vinicius (Real Madrid)

...

3 – Šeško (RB Leipzig)

Gostje spet prvi do vodstva

Na začetku drugega polčasa sta oba trenerja posegla po menjavah. Ronald Araujo je pri domačih zamenjal Gerarda Martina, poškodba Lautara Martineza pa je bila očitno vendarle prehuda, tako da je pri Interju vstopil Mehdi Taremi. Prvi so v drugem polčasu zapretili gostje Neoviran se je pri strelu s kakih desetih metrov znašel Federico Dimarco, a sprožil prek vrat.

Prav Dimarco je bil naslednji, ki je zapustil teren. V 55. minuti je Italijana, ki se je na levi strani Interjeve obrambe kosal z Yamalom, zamenjal Carlos Augusto. Štiti minute kasneje se je, po prekršku nad Pedrijem, kot prvi v beležnici Clementa Turpina znašel vezist gostov Hakan Calhanoglu. V 64. minuti pa je še svoj drugi gol na tekmi in v karieri v ligi prvakov prav po podaji Turka iz kota zabil Dumfries. Tokrat je bil natančen z glavo.

A veselje gostov je trajalo le dve minuti. Tokrat je imela kot Barca, Olmo pa je s podajo na približno 22 metrih od gola našel Raphinho. Ta je stresel okvir vrat, žoga pa se je od prečke odbila v hrbet Sommerja in končala v mreži. Olmo je kmalu za tem zapustil zelenico in svoje mesto prepustil Ferminu Lopezu. V 70. minuti je kot prvi pri domačih porumenel Pau Cubarsi, po prekršku pa je Calhanoglu svoje mesto na igrišču prepustil Davidejju Frattesiju.

Denzel Dumfries je zabil prva zadetka v karieri v ligi prvakov. Foto: Reuters

Inter četrtič zabil iz prepovedanega položaja

Prav Cubarsi pa se je minuto kasneje izkazal z izjemnim drsečim startom, po tem ko je preprečil strel Thuramu, ki je stekel proti vratom Blaugrane. V 75. minuti so gostje zabili še četrtič. Natančen je bil Henrikh Mkhitaryan, stranski sodnik pa je dvignil zastavico. Odločali so milimetri, sistem Var pa je njegovo odločitev potrdil in ostalo je pri 3:3.

Dve minuti kasneje je gostujoča obramba na robu kazenskega prostora zrušila Yamala, odgovornost pa je prevzel Raphinha. Brazilec je sprožil po tleh, Sommer pa je njegovo namero prebral in strel zaustavil. Simone Inzaghi je deset minut pred koncem rednega dela opravil še dve menjavi. Matteo Darmian in Piotr Zielinski sta zamenjala oba strelca za gostujoče moštvo, Dumfriesa in Thurama. Za dvojno zamenjavo se je kmalu odločil tudi Hansi Flick. Vstopila sta Gavi in Andreas Christensen, s srečanjem pa končala Cubarsi in Pedri.

V 87. je sledil bliskovit napad Barce na majhnem prostoru. Na koncu je Ferran v kazenskem prostoru odložil žogo za Yamala, ta pa je poizkusil s prefinjenim lobom, a stresel zgolj okvir vrat. Na začetku sodnikovega dodatka se je za nov strel z dobrih 20 metrov sprožil Raphinha, a Sommer se še enkrat več ni dal. Barcin zaključni pritisk ni obrodil sadov in končalo se je z delitvijo točk.

