Naključje ali kaj več? Diši po norem scenariju, prvak bo Arsenal!

Na Otoku v zadnjih dneh zlasti na socialnih omrežjih ne gre prezreti neverjetnega naključja med letnicami smrti papežev in tem, kdo je v tisti sezoni postal klubski evropski prvak v nogometu. Leta 1978 sta preminula kar dva papeža. To sta bila Pavel VI. (6. september 1978) in Janez Pavel I. (28. september 1978), nato pa je takratni pokal državnih prvakov v sezoni 1978/79 osvojil Nottinhgam Forest. Povezava med letnico smrti papeža in evropskim klubskim prvakom pa se je pozneje obnovila še dvakrat.

Janez Pavel II. je bil v mladosti nogometni vratar, pozneje pa je stiskal pesti za krakovsko Cracovio in angleški Liverpool. Foto: Reuters

Pred 20 leti, natančneje 2. aprila 2005, je umrl papež Janez Pavel II. Tudi on je podobno kot papež Frančišek oboževal nogomet. V mladosti je bil tudi vratar, navijal pa za Cracovio iz Krakova in Liverpool. Ravno klub, ki je le nekaj mesecev po njegovi smrti po nepozabnem preobrat v Istanbulu prekrižal načrte Milanu ter osvojil ligo prvakov.

Konec leta 2022 je umrl papež Benedikt XVI., ki se je devet let pred tem zaradi zdravstvenih razlogov odpovedal papeževanju. In tudi v sezoni 2022/23 je liga prvakov pozdravila prvaka iz Anglije. To je postal Manchester City.

Manchester City je osvojil svoj prvi in do danes edini naslov evropskega prvaka leta 2023. Foto: Reuters

Če se bo niz nadaljeval, bo po smrti papeža Frančiška na evropski prestol znova stopil predstavnik z Otoka. Ker pa so v igri za naslov prvaka v ligi prvakov le še Arsenal, Barcelona, Inter in PSG, tako da so Londončani edini predstavniki Anglije, pridejo lahko tako v poštev le topničarji. Če bi se to uresničilo, bi torej Arsenal, ki ga danes čaka prvo polfinalno dejanje s Parižani, prvič v bogati klubski zgodovini postal evropski prvak.