Arsenal in PSG, dva kluba, dva trenerja in oba bi rada spisala zgodovino

Arsenal tretjič igra polfinale lige prvakov, leta 2009 ga je izločil Manchester United, leta 2006 pa so premagali Villarreal. A naslova niso osvojili. Nima ga niti njihov tokratni polfinalni tekmec PSG. Zanj je to peti polfinale, samo enkrat so se prebili v finale. Prvo polfinalno tekmo bodo ta torek ob 21. uri odigrali v Londonu. "Tukaj smo, da spišemo zgodovino. Sanjal sem, da osvojimo ligo prvakov," pravi Mikel Arteta. Podobne besede je izgovoril Luis Enrique: "Želimo spisati najlepšo stran v klubski zgodovini."

Mikel Arteta Foto: Reuters Čas je za prvi polfinalni tekmi nogometne lige prvakov, v sredo se bosta v Barceloni pomerila domači velikan in milanski Inter, v torek ob 21. uri pa v Londonu Arsenal in Paris Saint Germain. Ne Arsenal ne PSG lige prvakov še nista osvojila. Londonski klub je bil v finalu nazadnje leta 2006, pariški pa pred petimi leti.

Trener topničarjev Mikel Arteta je v prvi izjavi na ponedeljkovi uradni novinarski konferenci priznal, da je to največja tekma v njegovi trenerski karieri. "Da, je. Čuti se posebna energija. To je tudi najverjetneje največja tekma, odkar je bil zgrajen stadion Emirates." Na njem Arsenal igra 20. sezono. "Od navijačev potrebujemo nekaj več, nekaj posebnega, kar še nismo videli. Upam, da bodo vsi, ki pridejo na Emirates, s seboj prinesli veliko energije."

Arsenal je v četrtfinalu izločil Real Madrid. Foto: Reuters "Videli ste, kako smo se lotili Reala, pravzaprav vseh tekem v tej sezoni. To se ne bo spremenilo," znova pogumno igro od prve minute napoveduje španski strateg. "Gostovanje na Bernabeu je najverjetneje največji test v Evropi. In to nam daje samozavest." Zato se ne bodo ustrašili niti povratne tekme na Parc des Princes. Arteta sicer priznava, da je razlika v kvaliteti med ekipama zelo majhna. "Imamo izjemno priložnost. Tukaj smo, da spišemo zgodovino. Smo zelo blizu. Upal in sanjal sem, da osvojimo ligo prvakov."

Premier liga najboljša? "Ne vem, ali se strinjam."

PSG je to sezono že osvojil francoski naslov, Arsenal je s 15 točkami zaostanka za prvakom Liverpoolom na drugem mestu angleškega prvenstva. A topničarji se nasprotnika ne bodo ustrašili, nenazadnje so v četrtfinalu s 5:1 izločili Real Madrid. Na zadnjih petih medsebojnih tekmah proti bogatemu pariškemu klubu niso izgubili, oktobra so se pomerili v ligaškem delu tekmovanja in zmagali z 2:0. V ligi prvakov je Arsenal neporažen zadnjih 11 tekem (devet zmag, dva remija).

Luis Enrique Foto: Reuters PSG je pretekli konec tedna doživel sploh prvi poraz v francoskem prvenstvu. Vemo, da zanje štejejo le lovorike lige prvakov, ki je tudi s precej bolj zvezdniško ekipo niso osvojili. Letos pravzaprav obe moštvi, PSG in Arsenal, odlikujeta nepopustljivost in mladostniški duh. Na Otoku Parižani v zadnjem obdobju ne blestijo, saj so na zadnjih šestih gostovanjih petkrat izgubili in le enkrat zmagali.

Na prvi pogled neugodna statistika in nedavna zgodovina za PSG, a trenerja Luisa Enriqueja prav nič ne skrbi. "V izločilnem delu tekmovanja smo napredovali. O oktobrskem porazu se nismo veliko pogovarjali. Mi smo od takrat dozoreli. Še enkrat sem si ogledal tisto tekmo in smo res zelo napredovali. V ligaškem delu smo še imeli težave, zdaj pa smo boljši v vseh elementih igre." In zato je cilj jasen: "Želimo spisati najlepšo stran v klubski zgodovini."

PSG je bil v četrtfinalu boljši od Aston Ville. Foto: Reuters Enrique se je obenem še obregnil ob tako pogosto slišane besede, da je angleška premier liga najmočnejša domača liga na svetu. "Mi smo letos premagali Liverpool, Liverpool pa je osvojil premier ligo. A to ne pomeni veliko, saj je vsaka tekma drugačna. Vsi sicer govorijo, da je premier liga najboljša liga na svetu. Ne vem, ali se strinjam ali ne. Mi smo samozavestni in komaj čakamo polfinale."