Prvak PSG na 31. tekmi izgubil sploh prvič

Že za uvod v 31. krog francoskega prvenstva so bili na delu prvaki iz Pariza. PSG je bil po 30 odigranih krogih še brez poraza, zasedbo Luisa Enriqueja pa v torek čaka prvi obračun polfinala lige prvakov proti Arsenalu. In zdaj so prvi poraz vendarle doživeli, s 3:1 jih je premagala Nica.