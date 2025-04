Nogometašice Barcelone in Arsenala za evropski naslov

Nogometašice Barcelone in Arsenala se bodo 24. maja v Lizboni pomerile za naslov v ligi prvakinj. Katalonke so v polfinalu s skupnim izidom 8:2 izločile Chelsea, Arsenal pa je bil predvsem po učinkoviti predstavi na povratni tekmi (4:1) s skupnih 5:3 boljši od rekorderja po naslovih v tem tekmovanju Lyona.

Barcelona bo še petič zapovrstjo igrala v velikem finalu, skupno pa šestič. Ima tri lovorike v sezonah 2020/21, 2022/23 in v prejšnjem tekmovalnem obdobju.

V polfinalu branilke naslova niso imele težav s prvouvrščeno ekipo angleške lige. Že na prvi tekmi so doma s 4:1 premagale Chelsea, enak izid je bil tudi na drugi tekmi v Londonu. Za blaugrano so zadele Aitana Bonmati, Ewa Pajor, Claudia Pina in Salma Paralluelo. Končni izid je postavila Wieke Kaptein.

V drugem polfinalu je povratno tekmo s prednostjo začel Lyon (2:1), na koncu pa visoko izgubil. Topničarke so v skupnem seštevku izenačile že po petih minutah povratne tekme, ko je lastno mrežo zadela Claudia Endler. V nadaljevanju so Angležinje še same trikrat zatresle Lyonovo mrežo. Zadele so Mariona Caldentey, Alessia Russo in Caitlin Foord. Končni izid pa je z edinim golom na tekmi za francosko ekipo postavila Melchie Dumornay.

Finale bo na sporedu 24. maja na stadionu Jose Alvalade v Lizboni. Barcelona bi se s četrto lovoriko na drugem mestu večne lestvice izenačila z Eintrachtom iz Frankfurta, medtem ko bodo nogometašice Arsenala v drugem finalu lovile drugo zmago (2006/07).

Rekorder po naslovih bo ostal Lyon z osmimi lovorikami in skupno 11 nastopi v finalu.