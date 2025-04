Italijanski novinar Fabrizio Romano piše, da sta se Carlo Ancelotti in vodstvo brazilske nogometne zveze načeloma dogovorila, da italijanski trener postane novi selektor brazilske reprezentance, ki bo ekipo popeljal na svetovno prvenstvo 2026. Brazilci so si Ancelottija že dlje želeli za svojega selektorja. Postal naj bi najbolje plačani brazilski selektor v zgodovini.

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.



Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.



Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj