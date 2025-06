Afera poljub: Rubialesova pritožba zavrnjena

Državno sodišče v španski prestolnici je potrdilo, da je šlo pri tem za spolni napad. Obenem je pritrdilo februarski sodbi, ki je Luisu Rubialesu naložila denarno kazen v višini 10.800 funtov (12.665 dolarjev). Po informacijah športnega časnika As se bo Rubiales pritožil tudi na to sodbo.

Sodišče je sicer nekdanjega predsednika RFEF in še tri obtožene v zadevi oprostilo obtožb prisile, da bi prikrili škandal. Tožilstvo je za Rubialesa zahtevalo dve leti in pol zapora. Eno leto za spolni napad in eno leto in pol za vršenje pritiska na igralko, da ne bi prijavila dejanja.

Foto: Guliverimage Rubiales: Poljub je bil izraz spontanega veselja; Hermoso: Ni šlo za sporazumno dejanje

Rubiales je med postopkom dejal, da je bil poljub izraz spontanega veselja, medtem ko je Hermoso pričala, da ni šlo za sporazumno dejanje.

Sodniki so takrat poudarili, da za kaznivo dejanje spolne agresije ni potreben izrecni spolni namen, odločilno je bilo le pomanjkanje jasnega soglasja.

Sedeminštiridesetletni Rubiales, ki je vodil zvezo od maja 2018, je odstopil septembra 2023, čeprav je želel sprva ostati na položaju. Mednarodna nogometna zveza Fifa mu je obenem za tri leta prepovedala delovanje v nogometu.