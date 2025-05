V starosti 76 let je umrl Manuel Cáceres Artesero, širši javnosti bolj znan kot Manolo, najbolj prepoznaven in zvest navijač španske nogometne reprezentance, so sporočili z Nogometne zveze Španije (RFEF).

"Zapustil nas je eden naših najbolj predanih navijačev, ki je bil z nami v dobrem in slabem. Vemo, da boš še naprej igral v ritmu naših src. Počivaj v miru, Manolo. Naše iskreno sožalje njegovi družini in prijateljem," so zapisali na uradni spletni strani reprezentance, kjer so objavili tudi fotografijo Manola z njegovim značilnim bobnom.

🖤 Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



🥁 Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

Manolo je špansko izbrano vrsto začel spremljati že leta 1982, ko je Španija gostila svetovno prvenstvo, in bil vse od takrat prisoten na vseh velikih tekmovanjih. Bil je del nepozabnih trenutkov španskega nogometa, vključno z zgodovinsko zmago na svetovnem prvenstvu leta 2010 v Južni Afriki.