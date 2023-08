Poljub, ki je dvignil veliko prahu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so španske nogometašice osvojile svetovni naslov, je poteza predsednika nogometne zveze Luisa Rubialesa, ko je med podelitvijo priznanj igralko Jennifer Hermoso poljubil na usta, sprožila številne, predvsem negativne odzive, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dodaja pa, da je danes igralka zanikala, da bi šlo pri tem za nadlegovanje.

Prvi odzivi so bili sicer ostri, tako v športnem kot političnem svetu. Odzvala se je tudi španska ministrica za enake možnosti Irene Montero, ki je na platformi X, nekdanjem Twitterju, zapisala, da gre za obliko spolnega nasilja nad ženskami.

"To se dogaja vsak dan, a je bilo doslej nevidno. Ne smemo dovoliti, da postane nekaj običajnega," je zapisala. Podobno se je odzvala tudi ministrica za socialne zadeve Ione Belarra: "Vsi se sprašujemo: če je to naredil pred celotno Španijo, kaj se šele dogaja, ko ni javno? Spolno nasilje nad ženskami se mora nehati."

Rubiales je med podelitvijo priznanj po koncu finalne tekme v Sydneyju objel vsako članico ekipe, le pri Jennifer Hermoso je temu dodal še poljub na lice in nato še na usta.

"Ni mi bilo všeč," je takoj po dogodku na družbenih omrežjih sporočila igralka.

Ženska španska nogometna reprezentanca. Foto: Reuters

Španska nogometna zveza: Bila je spontana obojestranska poteza

A pozneje je španska nogometna zveza RFEF poslala sporočilo za javnost, v katerem je igralka pojasnila, da ni šlo za obliko spolnega nasilja, poroča dpa.

"Bila je spontana obojestranska poteza ob velikem veselju zaradi osvojenega naslova. S predsednikom imava zelo dobre odnose. Tudi do vseh nas ima dober odnos, poljub je bil znak obojestranskih čustev in hvaležnosti," je v sporočilu zapisala igralka in dodala, da takšni potezi ne bi smeli posvečati preveč pozornosti.

Na kritike svojega ravnanja se je odzval tudi predsednik zveze. Za radio Marca je Rubiales tako dejal: "Poljub z Jenni? Povsod se najdejo idioti. Ob nepomembni potezi vzajemnih čustev ne smemo dajati pozornosti vsemu, kar je bilo izrečeno."

